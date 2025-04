DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Schanghai und Hongkong wenig verändert

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien geht es am Dienstag überwiegend weiter nach oben. Dabei stützt auch die Vorgabe aus den USA. Dort hatten die Indizes zwischenzeitliche Verluste wettgemacht und wenig verändert geschlossen. In Seoul legt der Kospi nach Anfangsverlusten um 0,4 Prozent zu, in Sydney verbessert sich der S&P/ASX-200 sogar um 0,9 Prozent. In Tokio wird nicht gehandelt, weil in Japan der Showa-Feiertag begangen wird.

Die Marktbarometer an den chinesischen Plätzen in Shanghai und in Hongkong zeigen sich dagegen erneut wenig verändert. Hier dürfte weiter das Warten auf von Peking avisierte neue Wirtschaftsstimuli dominieren, nachdem das Treffen des Politbüros den erhofften "Big Bang" nicht erbracht habe, so Marktteilnehmer. Derweil würden im weiteren Wochenverlauf wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, die Erkenntnisse über die aktuelle Lage bringen könnten.

Neue Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit mit auf über 100 Prozent verhängten gegenseitigen Zöllen gibt es nicht. Rund 2,2 Prozent des chinesischen Bruttoinlandsprodukts sind nach Einschätzung der Ökonomen von Nomura direkt von US-Zöllen betroffen. Dies könne China kurzfristig rund 1,1 Prozent des BIP kosten. Der tatsächliche Verlust dürfte aber größer sein, weil sich der Schock auf andere Sektoren auswirken dürfte.

Unter den Einzeltiteln gewinnen in Hongkong Wuxi Apptec 6,0 Prozent in Reaktion auf stark ausgefallene Quartalszahlen. Im südkoreanischen Seoul sacken Hanwha Ocean um über 11 Prozent ab. Auf den Kurs drücken Berichte, wonach sich die staatliche Korea Development Bank von einem Teil ihrer Beteiligung an dem Schiffbauer trennen will. Die Kurse der Verbundunternehmen Hanwha Aerospace (-2,7%) und Hanwha Systems (-6,8%) geraten mit in den Abwärtsstrudel. Die Autowerte Hyundai und Kia legen um 1,2 bzw 2,2 Prozent zu. Hier könnten Berichte stützen, wonach US-Präsident Trump angeblich die Auswirkungen der Autozölle abschwächen will.

In Sydney geht es für Fortescue um 5,2 Prozent nach oben. Der Eisenerzförderer hat gut ankommende Produktionsdaten berichtet. Für BHP geht es im Sog um 1,2 und für Rio Tinto um 1,6 Prozent höher. Woodside gewinnen 1,2 Prozent, nachdem sich das Energieunternehmen für eine 17,5 Milliarden Dollar teure Entwicklung eines Flüssiggasprojekts entschlössen hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.072,40 +0,9% -2,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag -10,5% Kospi (Seoul) 2.563,02 +0,6% +6,8% 08:30 Schanghai-Comp. 3.287,45 -0,0% -1,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 21.998,86 +0,1% +9,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:19 % YTD EUR/USD 1,1379 -0,4 1,1421 1,1342 +9,8% EUR/JPY 162,21 -0,0 162,25 163,12 +0,3% EUR/GBP 0,8488 -0,1 0,8497 0,8527 +3,3% GBP/USD 1,3406 -0,3 1,3440 1,3303 +6,3% USD/JPY 142,57 0,3 142,08 143,81 -8,7% USD/KRW 1.438,57 0,1 1.436,87 1.445,15 -2,5% USD/CNY 7,1899 0,0 7,1896 7,2043 -0,2% USD/CNH 7,2743 -0,1 7,2826 7,3023 -0,6% USD/HKD 7,7573 0,0 7,7565 7,7574 -0,1% AUD/USD 0,6411 -0,3 0,6429 0,6380 +3,4% NZD/USD 0,5947 -0,5 0,5977 0,5943 +6,6% BTC/USD 94.508,35 -0,0 94.549,75 94.601,90 +1,4% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,64 61,88 -0,4% -0,24 +1,6% Brent/ICE 65,41 65,65 -0,4% -0,24 -12,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.311,27 3.341,50 -0,9% -30,24 +26,5% Silber 28,98 29,05 -0,2% -0,07 +4,4% Platin 868,69 867,74 +0,1% +0,95 -1,9% Kupfer 4,825 4,8405 -0,3% -0,02 +18,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

April 29, 2025 00:56 ET (04:56 GMT)

