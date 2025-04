HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Symrise sieht sich trotz eines langsameren Jahresstarts auf Kurs zu den Jahreszielen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp zwei Prozent auf rund 1,32 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und Lebensmittelzusätzen am Dienstag mitteilte. Aus eigener Kraft, also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert, betrug das Plus 4,2 Prozent. Rückenwind lieferten die Geschäfte mit Zusätzen für Getränke und Süßes sowie mit Düften für teure Parfüms, während das Geschäft rund um Sonnenschutzmittel aufgrund sehr starker Vorjahreswerte träger verlief. Der Konzernumsatz liegt in etwa auf dem Niveau der Markterwartung, das Wachstum aus eigener Kraft etwas darüber. Die Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Das Wachstum aus eigener Kraft soll 2025 demnach weiterhin 5 bis 7 Prozent erreichen. Vom Umsatz sollen um die 21 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hängen bleiben, womit sich die Margenerholung des Vorjahres fortsetzten würde. Konkret zur Gewinnentwicklung wird sich Symrise im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen äußern./mis/jha/