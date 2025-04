DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Showa-Tags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal von einem unerwartet kräftigen Ertragswachstum profitiert. Zudem hatte sie die Kosten weiter im Griff. Der Gewinn legte deutlich zu. Der Vorsteuergewinn kletterte um 39 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 2,6 Milliarden Euro gerechnet. Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn stieg ebenfalls um 39 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, was in etwa den Erwartungen entsprach. Die Eigenkapitalrendite lag mit 11,9 Prozent auf Zielkurs für das Gesamtjahr, in dem die Bank mehr als 10 Prozent erreichen will. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Quartals, mit dem wir auf Kurs liegen, alle unsere Ziele für 2025 zu erreichen", sagte CEO Christian Sewing. CFO James von Moltke sieht die Bank "gut aufgestellt, um durch das unruhige Marktumfeld zu navigieren". Die Aufwand-Ertrags-Relation der Bank verbesserte sich auf 61,2 Prozent von 68,2 Prozent im Vorjahr. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag noch gut 61 Cent aufwenden musste. Im Gesamtjahr soll die Quote bei unter 65 Prozent liegen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation und Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Erträge 8.524 +10% 8.298 +7% 7.779 - Investmentbank 3.362 +10% 3.276 +8% 3.047 - Fixed Income & Currencies 2.900 +15% 2.777 +10% 2.518 Aufwand-Ertrag-Relation 61,2 -- 63,8 -- 68,2 Kosten bereinigt 5.100 +1% 5.204 +3% 5.043 Risikovorsorge 471 +7% 405 -8% 439 Eigenkapitalrendite (RoTE) 11,9 -- 11,0 -- 8,7 Ergebnis vor Steuern 2.837 +39% 2.596 +28% 2.036 Ergebnis nach Steuern 2.012 +39% 1.840 +27% 1.451 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.775 +39% 1.804 +41% 1.275 Ergebnis je Aktie verwässert 0,99 +43% 0,82 +19% 0,69

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz 6.133 13 5.458 Bruttomarge 51,9 -- 13 51,2 Betriebsergebnis 548 +63% 12 336 Operative Marge 8,9 -- -- 6,2 Ergebnis vor Steuern 509 +108% 11 245 Ergebnis nach Steuern 374 +118% 8 171 Ergebnis je Aktie 2,03 +111% 6 0,96

PORSCHE AG (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz 8.849 -2% 7 9.011 Operatives Ergebnis 783 -39% 6 1.281 Operative Umsatzrendite 8,9 -- -- 14,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 551 -41% 5 926 Ergebnis je Aktie* 0,60 -41% 4 1,02 * verwässert

NAGARRO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23 Umsatz 959 +5% 4 912 EBITDA bereinigt 132 +5% 4 126 EBITDA-Marge bereinigt 13,8 -- -- 13,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +40% 3 41 Ergebnis je Aktie unverwässert 4,48 +15% 4 3,91 Dividende je Aktie 0,13 -- 3 0,00

SYMRISE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz Konzern 1.332 +3% 10 1.292 - Scent & Care 525 +2% 9 516 - Taste, Nutrition & Health 805 +4% 9 775 Organisches Wachstum Konzern 3,7 -- 12 10,9 - Scent & Care 2,1 -- 11 16,9 - Taste, Nutrition & Health 4,8 -- 11 7,5

Weitere Termine:

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q (09:30 Analystenkonferenz)

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q (12:45 Analystenkonferenz)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H

10:30 DE/Hochtief AG, HV

09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu den 1Q-Zahlen

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis (22:30 Earnings-Call)

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Henkel St.: 2,02 EUR Henkel Vz.: 2,04 EUR Banco Santander: 0,11 EUR Inditex: 0,84 EUR Vivendi: 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -26,0 Punkte zuvor: -24,5 Punkte - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+3,1% gg Vj 4. Quartal: +0,8% gg Vq/+3,4% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,5 zuvor: 95,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,3 zuvor: -10,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,7 Vorbschätzung: -16,7 zuvor: -14,5 - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 87,3 zuvor: 92,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 22.476,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 5.532,80 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.450,60 +0,1% Nikkei-225 (Tokio) 35.839,99 +0,4% Hang-Seng (Hongk.) 22.056,91 +0,4% Schanghai-Comp. 3.286,34 -0,1% Montag: DAX 22.271,67 +0,1% DAX-Future 22.465,00 +0,3% XDAX 22.311,32 +0,2% MDAX 28.308,01 +0,0% TecDAX 3.586,51 -0,0% SDAX 15.606,24 -0,2% Euro-Stoxx-50 5.170,49 +0,3% Stoxx-50 4.379,00 +0,7% Dow-Jones 40.227,59 +0,3% S&P-500 5.528,75 +0,1% Nasdaq Composite 17.366,13 -0,1%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Leicht positiv gestimmt dürften Marktteilnehmer am Dienstag in den Handel gehen. Für eine positive Stimmung Laune sorgt vor allem der Wahlsieg der Liberalen in Kanada gegen die Konservativen. Dies wird als direkte Absage an US-Präsident Trump gewertet, der sich am Nachmittag nochmals per Tweet in den Wahlkampf eingemischt hatte. "Dieses Wahlergebnis zusammen mit seinen sehr schlechten persönlichen Umfragewerten dürften seine Alleingänge in Zukunft etwas bremsen", hofft ein Händler. Sehr genau werde daher auf einen ruhigeren Tonfall beim Zoll-Thema geachtet. Erste Zeichen dafür gebe es in Form von Zugeständnissen bei Autoteilen, wo der Zoll auf Stahl und Aluminium nicht zusätzlich zum Zoll auf das fertige Bauteil erhoben werden soll. "Das ist aber eine Art Lex GM, das nicht verallgemeinert werden sollte", so der Händler. Denn gerade Bauteile von GM würden die Grenze nach Mexiko mehrfach überqueren, so dass sich Zölle addieren könnten. Darüber hinaus drängt sich die Berichtssaison immer stärker in den Vordergrund.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 29, 2025 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.