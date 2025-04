DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Tokio bleiben die Börsen wegen des Showa-Tags geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal von einem unerwartet kräftigen Ertragswachstum profitiert. Zudem hatte sie die Kosten weiter im Griff. Der Gewinn legte deutlich zu. Der Vorsteuergewinn kletterte um 39 Prozent auf 2,84 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 2,6 Milliarden Euro gerechnet. Der den Aktionären zuzurechnende Gewinn stieg ebenfalls um 39 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, was in etwa den Erwartungen entsprach. Die Eigenkapitalrendite lag mit 11,9 Prozent auf Zielkurs für das Gesamtjahr, in dem die Bank mehr als 10 Prozent erreichen will. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des ersten Quartals, mit dem wir auf Kurs liegen, alle unsere Ziele für 2025 zu erreichen", sagte CEO Christian Sewing. CFO James von Moltke sieht die Bank "gut aufgestellt, um durch das unruhige Marktumfeld zu navigieren". Die Aufwand-Ertrags-Relation der Bank verbesserte sich auf 61,2 Prozent von 68,2 Prozent im Vorjahr. Das bedeutet, dass die Bank für einen Euro Ertrag noch gut 61 Cent aufwenden musste. Im Gesamtjahr soll die Quote bei unter 65 Prozent liegen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation und Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Erträge 8.524 +10% 8.298 +7% 7.779 - Investmentbank 3.362 +10% 3.276 +8% 3.047 - Fixed Income & Currencies 2.900 +15% 2.777 +10% 2.518 Aufwand-Ertrag-Relation 61,2 -- 63,8 -- 68,2 Kosten bereinigt 5.100 +1% 5.204 +3% 5.043 Risikovorsorge 471 +7% 405 -8% 439 Eigenkapitalrendite (RoTE) 11,9 -- 11,0 -- 8,7 Ergebnis vor Steuern 2.837 +39% 2.596 +28% 2.036 Ergebnis nach Steuern 2.012 +39% 1.840 +27% 1.451 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.775 +39% 1.804 +41% 1.275 Ergebnis je Aktie verwässert 0,99 +43% 0,82 +19% 0,69

AUSBLICK UNTERNEHMEN

ADIDAS (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Margen in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz 6.133 13 5.458 Bruttomarge 51,9 -- 13 51,2 Betriebsergebnis 548 +63% 12 336 Operative Marge 8,9 -- -- 6,2 Ergebnis vor Steuern 509 +108% 11 245 Ergebnis nach Steuern 374 +118% 8 171 Ergebnis je Aktie 2,03 +111% 6 0,96

PORSCHE AG (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz 8.849 -2% 7 9.011 Operatives Ergebnis 783 -39% 6 1.281 Operative Umsatzrendite 8,9 -- -- 14,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten 551 -41% 5 926 Ergebnis je Aktie* 0,60 -41% 4 1,02 * verwässert

NAGARRO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23 Umsatz 959 +5% 4 912 EBITDA bereinigt 132 +5% 4 126 EBITDA-Marge bereinigt 13,8 -- -- 13,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten 58 +40% 3 41 Ergebnis je Aktie unverwässert 4,48 +15% 4 3,91 Dividende je Aktie 0,13 -- 3 0,00

SYMRISE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, organisches Wachstum in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj Zahl 1Q24 Umsatz Konzern 1.332 +3% 10 1.292 - Scent & Care 525 +2% 9 516 - Taste, Nutrition & Health 805 +4% 9 775 Organisches Wachstum Konzern 3,7 -- 12 10,9 - Scent & Care 2,1 -- 11 16,9 - Taste, Nutrition & Health 4,8 -- 11 7,5

Weitere Termine:

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q (09:30 Analystenkonferenz)

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q (12:45 Analystenkonferenz)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H

10:30 DE/Hochtief AG, HV

09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu den 1Q-Zahlen

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 1Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analysten- und Investorenkonferenz 1Q

19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q

22:00 CH/Logitech International SA, Jahresergebnis (22:30 Earnings-Call)

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Henkel St.: 2,02 EUR Henkel Vz.: 2,04 EUR Banco Santander: 0,11 EUR Inditex: 0,84 EUR Vivendi: 0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -26,0 Punkte zuvor: -24,5 Punkte - ES 09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+3,1% gg Vj 4. Quartal: +0,8% gg Vq/+3,4% gg Vj 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April HVPI PROGNOSE: +2,0% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +4,0% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 94,5 zuvor: 95,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,3 zuvor: -10,6 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,7 Vorbschätzung: -16,7 zuvor: -14,5 - US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 87,3 zuvor: 92,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Index zuletzt +/- % DAX Futures 22.476,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 5.532,80 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.450,60 +0,1% Nikkei-225 (Tokio) 35.839,99 +0,4% Hang-Seng (Hongk.) 22.056,91 +0,4% Schanghai-Comp. 3.286,34 -0,1% Montag: DAX 22.271,67 +0,1% DAX-Future 22.465,00 +0,3% XDAX 22.311,32 +0,2% MDAX 28.308,01 +0,0% TecDAX 3.586,51 -0,0% SDAX 15.606,24 -0,2% Euro-Stoxx-50 5.170,49 +0,3% Stoxx-50 4.379,00 +0,7% Dow-Jones 40.227,59 +0,3% S&P-500 5.528,75 +0,1% Nasdaq Composite 17.366,13 -0,1%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Leicht positiv gestimmt dürften Marktteilnehmer am Dienstag in den Handel gehen. Für eine positive Stimmung Laune sorgt vor allem der Wahlsieg der Liberalen in Kanada gegen die Konservativen. Dies wird als direkte Absage an US-Präsident Trump gewertet, der sich am Nachmittag nochmals per Tweet in den Wahlkampf eingemischt hatte. "Dieses Wahlergebnis zusammen mit seinen sehr schlechten persönlichen Umfragewerten dürften seine Alleingänge in Zukunft etwas bremsen", hofft ein Händler. Sehr genau werde daher auf einen ruhigeren Tonfall beim Zoll-Thema geachtet. Erste Zeichen dafür gebe es in Form von Zugeständnissen bei Autoteilen, wo der Zoll auf Stahl und Aluminium nicht zusätzlich zum Zoll auf das fertige Bauteil erhoben werden soll. "Das ist aber eine Art Lex GM, das nicht verallgemeinert werden sollte", so der Händler. Denn gerade Bauteile von GM würden die Grenze nach Mexiko mehrfach überqueren, so dass sich Zölle addieren könnten. Darüber hinaus drängt sich die Berichtssaison immer stärker in den Vordergrund.

Rückblick: Nach deutlichen Zulagen im Tagesverlauf bremsten fallende US-Technologiewerte am Abend. Stützend wirkten die Hoffnung auf konziliantere Töne im Handelsstreit der USA mit China und Aussagen des Chefs der französischen Notenbank, Villeroy de Galhau, der Spielraum für Zinssenkungen der EZB sieht. Der britische Essens-Lieferdienst Deliveroo haussierte um 16,5 Prozent nach einem Übernahmeangebot von Doordash. Delivery Hero in Deutschland gaben indes 1,1 Prozent nach.In Italien gab es Bewegung im Bank-Sektor: Banca Generali stiegen 5,2 Prozent auf 51,30 Euro. Die Mediobanca hat ein Gebot über 6,3 Milliarden Euro bzw 54,17 Euro je Aktie abgegeben. Mediobanca will die Übernahme durch den Verkauf ihrer 13-prozentigen Beteiligung am Versicherer Generali (-1,1%) finanzieren. Mediobanca ist aber selbst ein Übernahmeziel der Banca Monte dei Paschi. Die Kursreaktion von Banca Generali spiegele daher eine Skepsis der Anleger, da die laufende Bankenkonsolidierung in Italien hochpolitisch ist, hieß es im Handel. Um 6,8 Prozent ging es in London mit den Aktien von Wettanbieter Entain. Wie der aktuelle Zwischenbericht zeigt, nimmt die Wettlaune der Kunden weiter zu.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Gut behauptet - Aus dem DAX wurden die Aktien von Bayer, Continental und Merck KGaA ex Dividende gehandelt. Im MDAX verloren Fraport 3,5 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung von Jefferies. Airbus stiegen indes 2,6 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Kepler. Auf ein positives Echo stieß der Auftragseingang von Traton (+7,4%) im ersten Quartal. Auch Daimler Truck im DAX legten um 1,1 Prozent zu. Die Aktien der Fresenius-Familie gewannen bis zu 2,3 Prozent. Bei den Nebenwerten brachen die Aktien von Nagarro 11,6 Prozent ein. Der IT-Dienstleister wird die Vorlage des Jahresberichts und des Geschäftsberichts 2024 verschieben. Zusätzlich belastete, dass die Verschiebung wohl zu einer Entnahme aus TecDAX und SDAX führt, wie Nagarro warnte.

XETRA-NACHBÖRSE

MTU Aero Engines wurden bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent fester gestaxt. Der Flugzeugtriebwerkshersteller hat im ersten Quartal 2025 Umsatz und bereinigtes Ergebnis stärker verbessert als erwartet. Die Deutsche Börse hat zum Teil unter Markterwartung liegende Erstquartalszahlen vorgelegt. Der Kurs wurde 2 Prozent tiefer gehandelt. Rheinmetall hat im ersten Quartal die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der Titel wurde 1,5 Prozent fester getaxt. Deutlich mehr Umsatz bescheinigte ein Händler Porsche AG, die 5,5 Prozent tiefer gehandelt wurden. Der Sportwagenbauer hatte seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Mutares brachen um 20 Prozent ein. Das dürfte aber weniger an den veröffentlichten Geschäftszahlen auf vorläufiger Basis gelegen haben, sondern an der Verschiebung der ursprünglich für Dienstag angekündigten Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses für 2024.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Die Kauflaune war nicht sehr ausgeprägt. Denn in den kommenden Tagen werden zahlreiche große US-Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen - darunter aus dem Technologiesektor die Schwergewichte Amazon, Apple, Meta Platforms und Microsoft. Dominiert wurde das Geschehen nach wie vor vom Zollthema. China hatte jüngst Entgegenkommen signalisiert. Peking will nun einige Importprodukte aus den USA von chinesischen Zöllen ausnehmen. Es herrschte aber weiter Unklarheit, ob beide Seiten miteinander verhandeln. Spirit Aerosystems stiegen um 2,6 Prozent. Airbus wird, wie schon länger bekannt, einige Werke des Luftfahrtzulieferers kaufen, wenn auch zu leicht geänderten Bedingungen. Boeing kletterten um 2,4 Prozent, der Flugzeugbauer übernimmt gerade Spirit. Zudem wurde die Aktie von Bernstein auf "Kaufen" hochgestuft. IBM (+1,6%) will in den nächsten fünf Jahren 150 Milliarden Dollar in den USA investieren. Mit einem Abschlag von 0,9 Prozent reagierten Eli Lilly auf eine Abstufung durch HSBC auf "Reduzieren" von "Kaufen". Der deutsche Pharmakonzern Merck KGaA übernimmt das US-Biotechunternehmen Springworks Therapeutics (+3,3%). Plug Power haussierten um 25,7 Prozent. Der Brennstoffzellenhersteller hat sich weitere Kredite gesichert und zudem positive Geschäftszahlen in Aussicht gestellt.

USA - ANLEIHEN

Das Interesse an Anleihen als vermeintlich sichere Häfen stieg wegen der Verunsicherung im Handelsstreit, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 6 Basispunkte 4,21 Prozent. US-Finanzminister Bessent sagte, er wisse nicht, ob Trump schon direkt mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen habe. Für Bessent "liegt es an China", die Handelsspannungen mit den USA zu deeskalieren.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1383 -0,3% 1,1421 1,1380 +9,8% EUR/JPY 162,1485 -0,1% 162,2500 162,4555 +0,3% EUR/CHF 0,9381 +0,2% 0,9367 0,9395 +0,6% EUR/GBP 0,8494 -0,0% 0,8497 0,8501 +3,3% USD/JPY 142,4725 +0,3% 142,0785 142,7525 -8,7% GBP/USD 1,3401 -0,3% 1,3440 1,3386 +6,3% USD/CNY 7,1884 -0,0% 7,1896 7,1952 -0,2% USD/CNH 7,2731 -0,1% 7,2826 7,2881 -0,6% AUS/USD 0,6415 -0,2% 0,6429 0,6418 +3,4% Bitcoin/USD 94.374,80 -0,2% 94.549,75 94.075,40 +1,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit dem zwischenzeitlichen Stimmungsumschwung an den Börsen rutschte auch der Dollar ins Minus, der Dollarindex sank um 0,5 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,43 61,88 -0,7% -0,45 +1,6% Brent/ICE 65,18 65,65 -0,7% -0,47 -12,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Befürchtung eines Überangebots durch möglicherweise höhere Opec+-Fördermengen auf der einen Seite und einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage auf der anderen Seite drückten die Erdölpreise um bis zu 1,9 Prozent.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 3.307,66 3.341,50 -1,0% -33,85 +26,5% Silber (Spot) 28,91 29,05 -0,5% -0,14 +4,2% Platin (Spot) 867,23 867,74 -0,1% -0,51 -1,9% Kupfer 4,81 4,84 -0,7% -0,03 +18,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Dollar-Schwäche und gesunkene Marktzinsen halfen Gold auf die Sprünge, der Preis für die Feinunze stieg um 0,9 Prozent. Im Handel wurde aber auch betont, dass die Unsicherheit über die Handelsgespräche und Rezessionssorgen dem Edelmetall Zulauf beschert hätten.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AUTOZÖLLE USA

Die US-Zölle sollen für Autohersteller offenbar weniger hart ausfallen als bisher geplant. Es werde erwartet, dass US-Präsident Trump die Auswirkungen abschwächen wird, indem die Zölle auf im Ausland produzierte Autos nicht mehr komplett zu anderen Zöllen addiert werden, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zudem könnten einige Zölle auf im Ausland produziert Teile, die für die Autofertigung in den USA verwendet werden, gelockert werden.

WAHL KANADA

Der kanadische Premierminister Mark Carney kann im Amt bleiben. Seine Liberale Partei habe die Parlamentswahl gewonnen, wie kanadische Fernsehsender melden. Bisher ist noch nicht klar, ob sie alleine regieren können oder auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen sind.

DEUTSCHE BÖRSE

hat solide Erstquartalszahlen vorgelegt. Mit den Nettoerlösen wie auch den Ergebnissen ging es kräftig nach oben. Ein wichtiger Wachstumstreiber war die Sparte Trading & Clearing, die von einer erhöhten Handelsaktivität profitiert hat. Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Börsenbetreiber, schloss aber eine Erhöhung im weiteren Jahresverlauf nicht aus, im Falle von anhaltender höherer Markvolatilität. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Nettoerloese 1.507 +6% 1.532 +7% 1.427 Operative Kosten 601 +6% 606 +7% 565 EBITDA 912 +4% 929 +6% 875 Ergebnis nach Steuern/Dritten 525 +5% 531 +7% 498 Ergebnis je Aktie 2,86 +6% 2,91 +8% 2,70

MTU AERO ENGINES

hat im ersten Quartal 2025 Umsatz und bereinigtes Ergebnis stärker erhöht als erwartet. An der Prognose für das Gesamtjahr für diese Kennziffern hält das Unternehmen fest, aber vorbehaltlich vorläufig bewerteter direkter Auswirkungen der weltweiten Zollsituation auf das Unternehmen. Die jüngste Entwicklung des US-Dollar-Kurses veranlasst den Konzern aber zu einer Senkung der Umsatzprognose in Euro für 2025. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. VORAB . BEKANNTGABE PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 2.092 +27% 1.956 +19% 1.650 EBIT bereinigt 300 +38% 259 +19% 218 EBIT-Marge bereinigt 14,3 -- 13,2 -- 13,0 Ergebnis nach Steuern bereinigt k.A. -- 199 +26% 158 Ergebnis je Aktie bereinigt k.A. -- 3,68 +26% 2,93 Ergebnis nach Steuern k.A. -- 189 +50% 126 Ergebnis je Aktie k.A. -- 3,64 +55% 2,35 Free Cashflow 150 >100% 47 >100% 16

PORSCHE AG

streicht wegen der Änderung seiner Strategie bei der Batterieproduktion und der schleppenden Nachfrage in China seine Prognose für das laufende Jahr zusammen. Für das Geschäftsjahr 2025 sieht die Porsche AG nun Umsatzerlöse von 37 bis 38 (bisherige Prognose: 39 bis 40) Milliarden Euro, eine Operative Umsatzrendite von 6,5 bis 8,5 (bisher: 10 bis 12) Prozent, eine Netto-Cashflow-Marge Automobile von 4 bis 6 (bisher: 7 bis 9) Prozent, eine EBITDA-Marge Automobile von 16,5 bis 18,5 (bisher: 19 bis 21) Prozent und einen unveränderten BEV-Anteil Automobile von 20 bis 22 Prozent.

RHEINMETALL

hat auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis erheblich verbessert und die Markterwartungen deutlich übertroffen. Die Prognose für das Gesamtjahr werde mindestens bestätigt, teilte der Konzern mit. Für das erste Quartal erwartet Rheinmetall im Vergleich zu dem Vorjahresquartal eine deutliche Steigerung des Umsatzes im militärischen Geschäft von fast 73 Prozent, was einer Steigerung von rund 46 Prozent für den Gesamtkonzern auf insgesamt 2,305 Milliarden Euro entspricht. Zudem wird eine Erhöhung beim operativen Ergebnis im militärischen Geschäft von rund 96 Prozent erwartet, was wiederum einer Steigerung für den Gesamtkonzern von 49 Prozent auf insgesamt 199 Mio Euro entspricht. Damit liegen beide Kennzahlen laut Rheinmetall für den Konzern deutlich über den Markterwartungen. Die positive Entwicklung sei ausschließlich auf die sehr gute Entwicklung im Verteidigungsgeschäft und hierbei besonders auf Vorzieheffekte vom zweiten Quartal auf das erste Quartal zurückzuführen. Nachfolgend die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

VORAB BEKANNTGABE PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 2.305 +46% 1.947 +23% 1.581 Operatives Ergebnis 199 +49% 166 +24% 134 Operative Ergebnismarge 8,7 -- 8,6 -- 8,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 73 +52% 48 Ergebnis je Aktie k.A. -- 1,65 +46% 1,13

DWS

ist gut ins neue Jahr gestartet. Die Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank warb mehr Kundengelder ein als von Analysten erwartet. Der Gewinn legte kräftig zu. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrags-Relation in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Erträge 753 +15% 714 +9% 653 Aufwand-Ertrags-Relation ber. 61,9 -- 60,7 -- 64,7 Nettomittelflüsse 19,9 +155% 13,2 +69% 7,8 Verwaltetes Vermögen 1.010 +7% 1.026 +9% 941 Ergebnis vor Steuern ber. 287 +24% 281 +22% 231 Ergebnis je Aktie 0,99 +36% 0,97 +33% 0,73

FLATEXDEGIRO

ist gut in das Jahr gestartet und hat 21 Prozent mehr Transaktionen dank des Kundenwachstums und höherer Handelsaktivität verzeichnet. Zudem kommt der Konzern bei der Umsetzung seiner strategischen Wachstumsinitiativen voran. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben(in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 146 +19% 123 Provisionserträge 98 +31% 75 Zinserträge 43 -2% 44 EBITDA 69 +29% 54 Konzernergebnis 42 +40% 30

HELLOFRESH

hat im ersten Quartal trotz Umsatzrückgang operativ den Gewinn mehr als verdreifacht und dabei die Margen signifikant verbessert. Unter dem Strich hat der Berliner Kochboxen- und Fertiggericht-Versender, der im MDAX börsennotiert ist, allerdings auch den Verlust ausgeweitet. Für die Ziele im Gesamtjahr, die einen einstelligen Umsatzrückgang aber operativen Gewinnsteigerungen vorsehen, sieht sich das Unternehmen auf Kurs, trotz makroökonomischer Unsicherheiten. Das Effizienzprogramm komme voran. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2025 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 1.931 -7% 1.918 -7% 2.074 EBITDA bereinigt 58 +246% 43 +155% 17 EBITDA-Marge bereinigt 3,0 -- 2,2 -- 0,8 Ergebnis nach Steuern/Dritten -138 -- -47 -- -81 Ergebnis je Aktie -0,77 -- -0,28 -- -0,49

LUFTHANSA

hat ihren Verlust im ersten Quartal bei höheren Umsätzen deutlich verringert. Dazu trug auch bei, dass der Airline-Konzern nicht in dem Maße wie im Vorjahreszeitraum von Streiks belastet wurde. Die Jahresprognose bestätigte der MDAX-Konzern. Die globale Nachfrage nach Flugreisen sei weiterhin stark, auch auf Strecken von und nach Nordamerika. Der Konzern erwarte erneut einen starken Reisesommer. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24 Umsatz 8.127 +10% 8.041 +9% 7.392 EBIT bereinigt -722 -- -718 -- -849 EBIT-Marge bereinigt -8,9 -- -9,0 -- -11,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten* -885 -- -660 -- -734 Ergebnis je Aktie* -0,74 -- -0,56 -- -0,61 Free Cashflow bereinigt 835 +174% 419 +37% 305

MUTARES

verschiebt die ursprünglich für den 29. April 2025 angekündigte Veröffentlichung ihres testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2024. Man sei von dem Abschlussprüfer darüber informiert, dass dieser seine Prüfungshandlungen nicht planmäßig werde abschließen können, teilte Mutares mit. Die notwendige Verschiebung sei im Wesentlichen mit einem erhöhten Prüfungs- und Dokumentationsaufwand aufgrund komplexer Sondersachverhalte begründet. Der Konzern hat auf vorläufiger Basis 2024 einen höheren Jahresüberschuss ausgewiesen. Der Jahresüberschuss der Mutares-Holding lag bei 108,3 Millionen Euro nach 102,5 Millionen Euro im Vorjahr. Die Umsatzerlöse im Konzern stiegen um 12 Prozent auf 5,262 Milliarden Euro.

NOVARTIS

hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach seinen wichtigsten Medikamenten profitiert. Der Gewinn legte stärker als erwartet zu. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob der Schweizer Pharmakonzern an. Der Nettoumsatz legte um 12 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar zu. Wechselkursbereinigt betrug der Anstieg 15 Prozent. Der operative Gewinn kletterte nominal um 28 Prozent auf 4,66 Milliarden Dollar. Bereinigt stieg der operative Gewinn um 23 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 5,22 Milliarden gerechnet. Beim Umsatz lautete ihre Prognose 13 Milliarden Dollar.

SCHNEIDER ELECTRIC

verzeichnete im ersten Quartal ein höheres Umsatzwachstum, angetrieben von einer starken Nachfrage nach Rechenzentren. Wie der französische Konzern am Montag mitteilte, stieg der Umsatz in diesem Zeitraum auf organischer Basis um 7,4 Prozent auf 9,33 Milliarden Euro. Analysten erwarteten einen Quartalsumsatz von 9,47 Milliarden Euro, wie aus den vom Unternehmen erstellten Konsensschätzungen hervorgeht.

