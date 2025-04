BX Swiss AG / Schlagwort(e): Kooperation/Partnerschaft

BX Swiss begrüsst Incore Bank als neue Handelsteilnehmerin



29.04.2025





Die Schweizer Börse BX Swiss heisst Incore Bank als neue Handelsteilnehmerin herzlich willkommen. Mit ihrem Fokus auf B2B-Banking und ihrer hohen IT-Kompetenz verstärkt Incore Bank das Netzwerk der Handelsteilnehmer um eine innovative und technologisch versierte Partnerin. Incore Bank ist eine international ausgerichtete Schweizer B2B-Bank für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Die Techbank mit Sitz in Schlieren vereint Banking-Expertise mit IT-Kompetenz und bietet innovative und modulare Lösungen für Banken, Finanzintermediäre und Unternehmen an. Die direkte Anbindung an die BX Swiss ermöglicht Incore Bank eine effiziente, kostengünstige und transparente Abwicklung von Börsentransaktionen. Davon profitieren auch die angeschlossenen Kunden: Sie erhalten Zugang zu verlässlicher Liquidität, wettbewerbsfähigen Preisen, präziser Ausführung und einem erweiterten Marktuniversum. Die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen zielt darauf ab, den Zugang zum Kapitalmarkt nachhaltig zu vereinfachen und technologisch weiterzuentwickeln. Grundlage dafür ist ein gemeinsames Verständnis von Kundennähe, Unternehmertum und Innovationskraft - ideale Voraussetzungen, um den Finanzplatz Schweiz zukunftsorientiert zu stärken. «Wir freuen uns darüber, Incore Bank als neue Handelsteilnehmerin zu begrüssen. Als starke und innovative Partnerin schlägt sie die Brücke zwischen klassischem Bankgeschäft und modernen IT-basierten Dienstleistungen - und bringt neue Impulse für die Weiterentwicklung unseres Handelsplatzes.», sagt Lucas Bruggeman, CEO der BX Swiss. «Wir freuen uns sehr über die Anbindung an BX Swiss. Es ist für uns ein logischer Schritt, um noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Kunden nach attraktiven Preisen, Liquidität und einfachem Marktzugang einzugehen. Die Dynamik und Agilität von BX Swiss ergänzt unsere Stärken ideal», sagt Mark Dambacher, CEO Incore Bank AG. Weitere Informationen zur BX Swiss unter: www.bxswiss.ch Kontakt für Rückfragen: Olivia Hähnel, Pressestelle

