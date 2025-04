Biotech Wunder: Neuroregeneration durch siRNA Technologie - Unheilbares wird heilbar?!

Anzeige / Werbung

Schwere Erkrankungen, gegen die es bislang keine wirksame medikamentöse Behandlung gibt - oft haben diese mit beschädigten Nerven zu tun, die nicht heilen.

Ein vollkommen neuartiger und einzigartiger Behandlungsansatz ist sehr vielversprechend und gleichzeitig minimal invasiv! Der patentierte Wirkstoff könnte sich als DAS "Wundermittel" im Bereich Neuroregeneration herauskristallisieren!

Neue Studien zeigen positive Ergebnisse bei der Behandlung beschädigter Gesichtsnerven. Der ExoPTEN Wirkstoff ist eine siRNA Technologie, die Anwendung bei akuter Querschnittlähmung und auch bei der Bekämpfung des "Grünen Star" Anwendung finden soll. Präklinische Versuche zeigten sensationelle Erfolge bei der Wiederherstellung von Nerven! Jetzt kann NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) dem Fachpublikum auf der ISEV 2025 in Wien ein neues Anwendungsgebiet präsentieren: Gesichtsnervenregeneration! Der Eindruck, dass ExoPTEN die künftige "Allzweckwaffe" gegen viele Arten von Nervenschäden sein könnte, drängt sich immer weiter auf!

Aktuell: NurExone to Showcase Breakthrough in Facial Nerve Regeneration at ISEV 2025 - Unlocking Multi-Billion Dollar Market Expansion for Exosome Therapy Platform

Exosomenbasiertes ExoPTEN zielt auf drei hochrelevante Indikationen bei Nervenverletzungen ab

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU); ein präklinisches Biotechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei exosomenbasierten Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems leistet, präsentiert neue Daten auf der Jahrestagung 2025 der International Society for Extracellular Vesicles (ISEV), die vom 24. bis 27. April in Wien stattfindet.

Die ISEV-Präsentation befasst sich mit der Gesichtsnervenregeneration, der dritten therapeutischen Indikation des Unternehmens, neben den laufenden Programmen zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen und Sehnervenregeneration. Diese neue Indikation eröffnet einen potenziellen Therapieansatz für Erkrankungen wie die Fazialisparese, das Ramsay-Hunt-Syndrom (Herpes Zoster oticus) und andere Infektionen, die den Gesichtsnerv schädigen.

Etwa 30 % der von diesen Erkrankungen betroffenen Patienten leiden unter langfristigen Funktionsstörungen, darunter Gesichtsasymmetrie, Synkinese, chronischer Tränenfluss sowie Schwierigkeiten beim Essen oder Sprechen. Diese neue Indikation könnte NurExone den Eintritt in einen dritten, milliardenschweren Markt ermöglichen, da die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten begrenzt und für eine vollständige Genesung weitgehend wirkungslos bleiben. In einem präklinischen Modell einer Gesichtsnervenverletzung förderten geladene Exosomen eine signifikante funktionelle Erholung und Regeneration.

Die Studie, die in Zusammenarbeit mit dem Levenberg-Labor am Israel Institute of Technology unter der Leitung von Ayelet Lotan, MD-PhD-Kandidatin, durchgeführt wurde, wird auf dem ISEV vorgestellt. Die teilweise von NurExone gesponserte präklinische Studie wurde in einem unabhängigen akademischen Umfeld durchgeführt und bot eine potenzielle Bestätigung der PTEN-Herunterregulierung als Strategie zur Förderung des Axonwachstums und der Gesichtsnervenregeneration.

Ich freue mich sehr, dass aus unserer frühen Pionierarbeit mit ExoPTEN eine weitere Indikation, die Gesichtsnervenregeneration, hervorgeht. Es ist sehr befriedigend zu beobachten, wie sich diese Wissenschaft von einer akademischen Entdeckung zu einer Medikamentenpipeline mit echtem klinischen Potenzial entwickelt. Prof. Shulamit Levenberg, PhD, Mitbegründerin von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)

NurExones führender Produktkandidat, ExoPTEN, wird außerdem in einer Posterpräsentation von Dr. Isabelle Solomon und Dr. Sharon Baumgarten-Soueid mit dem Titel "Exosomenplattform: ExoPTEN als bahnbrechende Therapie für akute Rückenmarksverletzungen, Nervenregeneration und darüber hinaus" vorgestellt. In zwei validierten Rückenmarksverletzungsmodellen verbesserte ExoPTEN die motorischen, sensorischen und strukturellen Ergebnisse. Das Unternehmen bereitet die Einreichung eines IND-Antrags (Investigational New Drug) für ExoPTEN in der ersten Indikation akute Rückenmarksverletzung vor.

Diese ersten drei Indikationen werden mit demselben ExoPTEN-Medikament behandelt, was seine therapeutische Breite unterstreicht. Ein einziger Herstellungsprozess für mehrere hochwertige Indikationen verbessert das Wirtschaftsmodell erheblich und versetzt uns in die Lage, skalierbare Ergebnisse im Bereich der Nervenregeneration zu erzielen. Dr. Tali Kizhner, Leiterin Forschung und Entwicklung bei NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)

Die ExoTherapy-Plattform von NurExone ermöglicht die präzise, ??minimalinvasive Verabreichung von Therapien an verletztes Gewebe mithilfe von Exosomen als fortschrittliches Verabreichungssystem. Mit einer wachsenden Anzahl präklinischer Daten und einem IND-Antrag für akute Rückenmarksverletzungen in Vorbereitung strebt das Unternehmen die klinische Umsetzung in mehreren hochwirksamen Indikationen an.

Die aktuellen Ergebnisse sind Teil eines erteilten US-Patents des Technion, für das das Unternehmen eine weltweite Exklusivlizenz besitzt.

News Fazit:

Das kleine Unternehmen aus Israel wird zu jeder Fachtagung eingeladen, die Rang und Namen hat! Dort halten die Wissenschaftler Vorträge über das bisher Erreichte und das ist in unseren Augen bahnbrechend:

Gelähmte Ratten wurden wieder mobil

Blinde Ratten wurden wieder sehend

Beschädigte Gesichtsnerven heilten wieder

Für alle drei Indikationen gibt es keine oder schlechte Behandlungsmöglichkeiten. Allein die potentielle Wiederherstellung von Gesichtsnerven bei Fazialisparese oder dem Ramsay-Hunt-Syndrom ist ein Milliardenmarkt, ganz zu schweigen von Querschnittlähmung nach akuter Rückenmarksverletzung oder dem unheilbaren "Gründen Star"!

Das Wort "Wundermittel" wird oft bemüht aber in diesem Fall könnte es sogar angebracht sein, denn für jedes unlösbar scheinende medizinische Behandlungsproblem, im Zusammenhang mit beschädigten Nerven, an dem der ExoPTEN Wirkstoff bislang in Tierversuchen erprobt wurde, gibt es einen Hoffnungsschimmer am Krankheitshorizont!

Lässt man der Phantasie etwas Leine, dann fallen einem auch Krankheiten wie Neuropathie oder Schlaganfall ein, wo ExoPTEN erfolgsversprechend sein könnte!

Stellen Sie sich vor, dass NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) durch das angestrebte Nasdaq-Listing vom TSXV-Schatten plötzlich ins Rampenlicht der großen Börse treten wird. Schnell könnten die Anleger einen neuen Superstar gefunden haben, speziell bei laufenden Erfolgsmeldungen ähnlich wie der von heute!

Unserer Meinung nach bietet NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) den wahrscheinlich größten Gewinnhebel aller Biotech-Firmen am Markt! Meinung Redaktion

Treffen sie Dr. Lior Shaltiel

Am Stand von Dr. Eva Reuter auf der INVEST 2025 in Stuttgart wird CEO Lior Shaltiel dem interessierten Publikum Rede und Antwort über die Forschungen, den begehrten Orphan-Drug-Status von FDA und EMA für den ExoPTEN Wirkstoff und die Nasdaq-Pläne des Unternehmens stehen. Nutzen Sie diese Gelegenheit! Dr. Shaltiel spricht aufgund seiner langjährigen Tätigkeit in München sehr gut Deutsch und kann die miRNA Technologie, die Anwendung bei akuter Querschnittlähmung und auch bei der Bekämpfung des "Grünen Star" Anwendung finden soll, exzellent erklären! Am Freitag, 13 Uhr, wird er auch einen Vortrag im Tagungsraum C7.1.1 zum Thema Biotech halten, gefolgt von einem "Meet and Greet".

Inmitten der Giganten - BioProcess International Europe von 12 bis 15 Mai 2025 in Hamburg

Auf der BioProcess International in Hamburg referieren Vertreter von BioNTech, Novartis, Takeda, Bayer, Merck, Roche, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca, vor über 800 Teilnehmern aus über 80 verschiedenen BioTech Unternehmen. Unter dem Veranstaltungsmotto "Isolation aufbrechen. Neue Ideen anregen. Die Lücke zwischen Theorie und Praxis schließen." wird auch Dr. Lior Shaltiel von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) einen Vortrag halten. Eine große Chance, dass Vertreter der genannten BioTech Giganten auf das kleine Unternehmen aus Israel aufmerksam werden.

Titel seines Voertrags wird sein: Transformation der Behandlung von Rückenmarksverletzungen: NurExones bahnbrechende Exosomen-basierte siRNA-Therapie und wachsende Pipeline für neuronale Regeneration.

NurExone Biologic Inc.*

ISIN: CA67059R1091 , WKN: A3DNSU , TSXV: NRX , Valor: 119876063



NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express

Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meilenstein Zahlungen und Lizenzgebühren



Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung

Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

Enthaltene Werte: CA67059R1091