Deal beinhaltet exklusive langfristige Liefervereinbarung über Molkeprotein

Actus Nutrition ("Actus"), ein führender vertikal-integrierter Hersteller von Zutaten für Ernährung und Portfolio-Unternehmen von Butterfly Equity ("Butterfly"), hat heute eine Vereinbarung über den Kauf eines 99.000 sq. ft. großen Werks von Foremost Farms USA ("Foremost Farms") abgeschlossen. Das Werk in Sparta, WI, stellt momentan Molke-Proteinprodukte her, die Actus dort weiterhin fertigen möchte. Als Teil des Deals werden Actus und Foremost Farms eine langfristige, exklusive, das gesamte Netzwerk umfassende Partnerschaft über die Produktion von Molke-Proteinen eingehen, die das Wachstum von beiden Partnern fördert. Actus will in das Werk investieren, um die Kapazität zu erhöhen und die Fähigkeiten zu erweitern.

Sparta, WI Facility

"Wir können das Werk in Sparta ohne große Veränderungen in unser derzeitiges Netzwerk integrieren," sagte David Lenzmeier, CEO von Actus Nutrition. "Das Werk bietet zusätzliche Kapazitäten, die uns eine Anpassung an die globale Nachfrage nach Molke-Protein erleichtern und dadurch kann Actus dem Bedarf unserer bestehenden Kunden nachkommen."

"Foremost Farms und Actus sind seit Jahren eng miteinander verbunden und das weitet unsere Partnerschaft aus," sagte Declan Roche, Chief Commercial Officer von Foremost Farms USA. "Dieses Szenario schafft eine Win-Win-Situation, was Foremost Farms eine Optimierung seiner Operationen ermöglicht und gleichzeitig für seine Partner eine Maximierung des Werts durch eine langfristige strategische Partnerschaft bedeutet."

Der Standort Sparta ist das siebte Werk von Sparta in Wisconsin. Actus betreibt weitere Fabriken in Minnesota, Nebraska, Kalifornien, Idaho und Illinois. Actus plant eine Ausweitung der Arbeit für die derzeitigen aktiven Teammitglieder im Werk nach der Übernahme. Es sollen für zukünftiges Wachstum und je nach Bedarf neue Arbeitskräfte angeworben werden. Die Parteien rechnen vor Ende Mai mit einem Abschluss der Akquisition.

"Wir freuen uns, dass Foremost Farms sich dank diesem Verkauf weiterhin auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann," sagte Joel Eigenbrood, Chairman of the Board of Directors von Foremost Farms USA. "Wir danken unseren Sparta-Mitarbeitern für ihren Einsatz und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Actus, um Mehrwert für unsere Farmer zu schaffen."

Über Actus Nutrition®

Actus Nutrition ist ein Hersteller von Nahrungsergänzungsstoffen für Gesundheit und Wellness, leistungsfördernde Ernährung und Functional Food. Das Unternehmen betreibt Werke in WI, MN, NE, IL, ID und CA. Das Kerngeschäft sind Proteine (Molke-Proteinkonzentrate, Isolate und Hydroxylate sowie Micellar Casein), Laktose und Permeat sowie Mehrwert liefernde Zutaten wie Lactoferrin. Actus Nutrition ist ebenfalls in der Herstellung von Tierfutter aktiv. Weitere Informationen finden Sie hier: Actus.com.

Über Foremost Farms USA®

Foremost Farms USA® ist eine Kooperative für Molkereiprodukte, die hunderte von Midwest-Milchfarmern in sieben Bundesstaaten vertritt, wie llinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Ohio und Wisconsin America's Dairyland. Es handelt sich um eine der größten führenden Molkereikooperativen in den Vereinigten Staaten sowie um ein bedeutendes Produktionsunternehmen.

Über Butterfly

Butterfly hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien. Es ist ein Private Equity-Unternehmen, das hauptsächlich in die Nahrungsmittelbranche mit einem Gesamtumsatz von $26 Billionen investiert. Butterfly ist in diesem Bereich ein führender Investor und garantiert dank seiner fundierten Branchenkenntnisse, datenbasierter Entscheidungen und dem Fokus auf den Betrieb befriedigende Renditen. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat das Unternehmen in ein diverses Portfolio im Wert von $8 Milliarden von führenden Unternehmen investiert. Dazu gehören unter anderem The Duckhorn Portfolio, Rise Baking Company, Actus Nutrition, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Pete and Gerry's, Orgain, Generous Brands, Bolthouse Fresh Foods, QDOBA und Pacifico Aquaculture. Mehr Informationen finden Sie hier:https://www.bfly.com/.

