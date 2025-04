EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

M1 Kliniken AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024: Starkes Wachstum bei EBIT (+70%) und Gewinn je Aktie (+57%)



Berlin, 29. April 2025 - Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat heute ihre vorläufigen IFRS-Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Die Gruppe konnte erneut ein starkes Wachstum des operativen Geschäfts verzeichnen und von der anhaltend hohen Nachfrage nach schönheitsmedizinischen Behandlungen sowie der konsequenten Umsetzung ihrer Effizienzstrategie profitieren. Kennzahlen im Überblick: Konzernumsatz: Anstieg um 7 % auf 339,2 Mio. Euro (Vorjahr: 316,3 Mio. Euro)

EBITDA: Steigerung um 52% auf 32,0 Mio. Euro (Vorjahr: 21,0 Mio. Euro)

EBIT: Anstieg um 70% auf 26,8 Mio. Euro (Vorjahr: 15,7 Mio. Euro)

EBT: Anstieg um 60% auf 26,3 Mio. Euro (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro)

Gewinn je Aktie: Steigerung um 57 % auf 0,85 Euro (Vorjahr: 0,54 Euro)

Eigenkapitalquote: Anstieg von 67% auf 71% Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden fünf neue medizinische Fachzentren im In- und Ausland eröffnet. Damit betreibt die M1-Gruppe zum 31.12.2024 insgesamt 63 Standorte in zehn Ländern und baut ihre Marktführerschaft in Europa und Australien im Bereich schönheitsmedizinischer Behandlungen weiter aus. Entwicklung der Segmente: Das Kernsegment Beauty bleibt Wachstumstreiber der Gruppe: Umsatzsteigerung um 30% auf 91,7 Mio. Euro (Vorjahr: 70,8 Mio. Euro)

EBIT: Anstieg um 30 % auf 20,0 Mio. Euro (Vorjahr: 15,4 Mio. Euro)

EBIT-Marge: stabil bei rund 22% Auch das Handelssegment entwickelte sich positiv: Der Umsatz im Handelssegment blieb mit 247,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (245,5 Mio. Euro) stabil

EBIT: Starker Anstieg auf 6,72 Mio. Euro (Vorjahr: 0,25 Mio. Euro) Das Finanzergebnis verringerte sich aufgrund gestiegener Zinsen auf -0,5 Mio. Euro (Vorjahr: 0,8 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) hat sich im Geschäftsjahr 2024 um 53 % auf 26,3 Mio. Euro erhöht (Vorjahr: 16,4 Mio. Euro). Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2024 134,2 Mio. Euro (Vorjahr: 143,2 Mio. Euro). Durch die Reduzierung von Verbindlichkeiten stieg die Eigenkapitalquote von 67% auf 71% und bestätigt die solide finanzielle Stabilität der Gesellschaft.

Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2025 plant die M1 Kliniken AG, das profitable Wachstum durch den weiteren Ausbau nationaler und internationaler Fachzentren konsequent fortzusetzen. Bis 2029 wird im Kernsegment "Beauty" ein Jahresumsatz von 200 bis 300 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mindestens 20% angestrebt. Aktuelle geopolitische Entwicklungen beeinflussen die Geschäftstätigkeit der M1-Gruppe nicht, da weder operative Standorte in relevanten Regionen bestehen noch Liefer- oder Leistungsbeziehungen betroffen sind. Über die M1 Kliniken AG: Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Europa und Australien. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an 63 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten.

