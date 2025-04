San Francisco (ots/PRNewswire) -MediaGo, eine intelligente Werbeplattform, gab heute die Markteinführung von SmartBid 3.0 bekannt, was ein bedeutendes Upgrade seines Kernprodukts für die Gebotsabgabe darstellt. Mit diesem Upgrade sollen zwei häufige Probleme der Werbung gelöst werden: anfängliche Schwierigkeiten bei der Skalierung und erhebliche Schwankungen bei den Ausgaben und der Wirksamkeit während der Wachstumsphasen. Durch die Optimierung seiner Deep-Learning-Algorithmen ermöglicht MediaGo mit SmartBid 3.0 Werbetreibenden, in der Anfangsphase einer Kampagne schnell Traffic zu generieren und die Kaltstartzeiten um mehr als 50 % zu reduzieren. Langfristig trägt es zu einer stabilen Ausgaben- und Kostenentwicklung bei und steigert die Abschlussquote bei den Ausgaben um durchschnittlich 58 %.Kaltstartzeit um mehr als 50% verkürztEine schnelle Skalierung während der Einführungsphase stellt für die meisten Werbetreibenden eine große Herausforderung dar.Um dieses häufige Hindernis bei der offenen Webwerbung zu beseitigen, konzentriert sich MediaGo SmartBid 3.0 auf die Optimierung der Gebotsalgorithmen in der Anfangsphase und verbessert so die Effizienz der Traffic-Akquise in verschiedenen Gebotsmodi erheblich.Im Max-CV-Modus bietet das aktualisierte SmartBid 3.0 eine größere Erkundungskapazität und erkundet den Traffic aktiver, wobei es sich flexibel an höhere Budgetziele anpasst. Ohne häufige manuelle Anpassungen zu erfordern, durchbricht SmartBid automatisch und effizient die Kaltstartphase und spart dem Werbetreibenden wertvolle Zeit und Ressourcen.Nach dem Upgrade hat MediaGo die Schwierigkeit des Kaltstarts von Werbekampagnen erheblich reduziert. Mit SmartBid 3.0 können Kampagnen die Anlaufzeit im Durchschnitt um mehr als 50 % verkürzen, was die Benchmarks der Branche deutlich übertrifft.Intelligente und stabile Lieferung steigert die Abschlussquote um mehr als 58 %Kostenschwankungen und instabile Ausgaben sind für Werbetreibende häufig ein großes Problem, wenn die Kampagnen in die Wachstumsphase eintreten. SmartBid 3.0 löst dieses Problem durch die Einbindung historischer Ausgabendaten und dynamischer Anpassungsmechanismen, sodass Kampagnen auch in wettbewerbsintensiven Marktumgebungen eine stabile Conversion-Performance aufrechterhalten können.Im Gebotsmodus Max CV nutzt das System historische Daten, um Gebote flexibel anzupassen und so effizienter hochwertigen Traffic zu akquirieren. Werbetreibende legen einfach ihr Zielbudget und ihren CPA fest, und das System bewertet automatisch das Lieferpotenzial und sucht schrittweise nach Skalierungsmöglichkeiten, um ein stabiles Wachstum bei kontrollierten Kosten zu erzielen und manuelle Eingriffe zu minimieren.Der tCPA-Modus von SmartBid 3.0 konzentriert sich auf die Umstellungskosten. Das System prognostiziert und optimiert dynamisch die Gebotsrhythmen auf der Grundlage von Echtzeit-Gebotsumgebungen und -Verhalten, um kontinuierlich die Nutzer zu erreichen, die am ehesten konvertieren, und so die Kampagnenziele in komplexen Märkten zu erreichen.Testergebnisse zeigen, dass Kampagnen mit MediaGo SmartBid 3.0 im Max-CV-Modus eine durchschnittliche Steigerung der Ausgabenausführungsrate von mehr als 58 % erzielten und im tCPA-Modus den CPA-Überlauf effektiv auf 1,15 begrenzen konnten, wodurch sowohl die Leistung als auch die Kosten stabilisiert wurden."Die Schmerzpunkte der Werbetreibenden geben die Richtung für unsere technologischen Durchbrüche vor. Das SmartBid 3.0-Upgrade ist nicht nur eine technologische Innovation, sondern auch ein Beweis für MediaGo's 'Advertiser-first'-Prinzip", sagte Peter Jinfeng Pan, Head of MediaGo für Nord- und Südamerika. "Dieses Upgrade ist ein weiterer Beweis für die Wirksamkeit unseres intelligenten Optimierungskonzepts. MediaGo ist weiterhin bestrebt, die Deep-Learning-Technologie zu nutzen, um Werbetreibenden effizientere und stabilere Lösungen anzubieten."Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform. Auf der Grundlage von Deep-Learning-Algorithmen unterstützt MediaGo Unternehmen aller Größenordnungen und schafft so einen messbaren Mehrwert für Unternehmen. Mit 12 Betriebszentren rund um die Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen bereit, die das Geschäftswachstum von über 10.000 Partnern steigern.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/mediago-bringt-smartbid-3-0-auf-den-markt-und-ermoglicht-werbetreibenden-eine-einfachere-skalierung-und-stabiles-wachstum-302438568.htmlPressekontakt:Xinqi Chen,+86 15210096293,vika.chen@ogilvy.comOriginal-Content von: MediaGo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168902/6022010