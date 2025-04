Paris (ots/PRNewswire) -Reju, das zielgerichtete, führende Unternehmen für die Regeneration von Textilien, gab heute Pläne für die Produktvalidierung und -übernahme durch Utexa und Antex bekannt, zwei weltweit führende Hersteller von Multifilamentgarnen mit Produktionsstandorten in Europa und Amerika. Die Unternehmen werden das von Reju entwickelte Material, REJU Polyester, für den kommerziellen Einsatz in Multifilamentgarnen für textile Anwendungen validieren. Die im Utexa-Werk in Choloma, Honduras, und im Antex-Werk in Girona, Spanien, hergestellten Garne sollen von den Markenpartnern von Reju bis Oktober 2025 für die Entwicklung von Kleidungsstücken und die Analyse von Nearshore-Lieferketten verwendet werden.Die Partnerschaften sind Teil der Strategie von Reju, messbare Auswirkungen auf das regionale Post-Verbraucher-Textilabfallproblem in den Gebieten zu erzielen, in denen das Problem entsteht. Aufbau eines neuen Kreislaufsystems für Textilien, das dazu beiträgt, die Sammlung von Textilabfällen sowie die Sortier- und Aufbereitungsinfrastruktur für das Recycling aufzubauen und zu skalieren, so dass EPR-Systeme in der Region möglich werden. Die Partnerschaften werden auch Möglichkeiten zur Diversifizierung und zum Nearshoring von Teilen ihrer Lieferketten bieten."Diese Partnerschaften beschleunigen die Entwicklung hochwertiger, nachhaltiger Garne, die die wachsende Nachfrage nach umweltfreundlichen, regional hergestellten Textillösungen befriedigen", so Patrik Frisk, CEO von Reju. "Durch die Kombination der bewährten Produktionskapazitäten von Utexa und Antex mit dem Polyester von Reju werden wir einen bedeutenden Wandel in der Textilindustrie herbeiführen und zeigen, dass wir in der Lage sind, auf den Kontinenten, auf denen sich unsere Regeneration Hubs befinden werden, qualitativ hochwertige Garne und Gewebe zu produzieren. Die Zusammenarbeit mit diesen Mühlen ermöglicht es uns, Produkte zu liefern, die nicht nur die Erwartungen bewusster Verbraucher erfüllen, sondern auch zu einer nachhaltigeren Zukunft für unseren Planeten beitragen."Die Vorteile von Reju Polyester sind:- Geringere Kohlenstoffemissionen: Das Regenerationsverfahren von Reju liefert ein 100%iges Textil-zu-Textil-Recycling-Polyester, dessen CO2-Fußabdruck etwa 50% geringer ist als der von neuem Polyester.- Regenerierte Qualität: Dank der Regenerierungstechnologie von Reju wird der von dem Unternehmen hergestellte Polyester die höchste Qualität für Textilanwendungen aufweisen und den thermischen Abbau, Verunreinigungen und Co-Monomere vermeiden, die häufig mit thermomechanischen Recyclingverfahren verbunden sind.- Widerstandsfähige Versorgung: Durch die Konzentration auf die lokale Herausforderung der Nach-Gebrauchs-Abfälle und die Identifizierung von Partnern in der Region bietet die Partnerschaft mit Reju eine stabile, küstennahe Lieferkettenoption, die die Flexibilität und die Markteinführungszeit für Marken verbessern kann."Die Zusammenarbeit mit Reju bestärkt uns in unserer Mission, Textilinnovation und -geschwindigkeit in Nord- und Südamerika voranzutreiben", so Jon Pavlansky, Präsident von Utexa. "Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial von Reju Polyester auszuschöpfen und einen neuen Industriestandard für nachhaltige Garne zu setzen."Das zirkuläre Polyester von Reju passt perfekt zu unserem Engagement für nachhaltige Innovation, Schnelligkeit und Effizienz in den textilen Lieferketten", so Marta Molist, Innovation & Sustainability Director bei Antex. "Als weltweiter Hersteller von Multifilamentgarnen sind wir stolz darauf, an der Entwicklung dieses Materials der nächsten Generation mitzuwirken, das Leistung, Qualität und Umweltverträglichkeit im industriellen Maßstab bietet."Über die Fortschritte und Ergebnisse des Pilotprogramms werden wir in den kommenden Monaten berichten. Weitere Informationen über Reju finden Sie unter reju.com und LinkedIn.Über Utexa Utexa, strategisch günstig in Honduras gelegen, ist ein hochmoderner Filamentgarnhersteller, der die CAFTA-Region und den amerikanischen Kontinent beliefert. Als Joint Venture zwischen Parkdale Mills de Honduras und mehreren anderen Unternehmen kombiniert Utexa Innovation, Größe und operative Exzellenz, um hochwertige Hochleistungsgarne mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit zu liefern. Diese Partnerschaft verbessert die Geschwindigkeit der Markteinführung, die Nachhaltigkeit und den Wettbewerbsvorteil für Kunden in ganz Amerika und darüber hinaus.Über Antex Antex ist eine 1969 gegründete spanische Textilgruppe, die auf synthetische Fasern und Garne spezialisiert ist und über Industrieanlagen in Spanien, Brasilien, Mexiko und Polen verfügt. Antex bietet ein komplettes Spektrum an industriellen Prozessen für die Herstellung von synthetischen Garnen an, wobei der Schwerpunkt auf der Bereitstellung optimaler geografischer und betrieblicher Leistungen liegt, um der Marktnachfrage mit größtmöglicher Geschwindigkeit und Effizienz gerecht zu werden.Informationen zu Reju Reju ist ein Unternehmen für Materialrecycling, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen konzentriert. Reju befindet sich im Besitz von Technip Energies und nutzt eine Technologie, die aus der IBM-Forschung stammt. Unser Ziel ist es, unendliche Möglichkeiten mit endlichen Ressourcen zu erschließen und ein globales Kreislaufsystem für das Textilrecycling zu etablieren, um Polyestertextilien zu regenerieren und in den Kreislauf zurückzuführen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reju.com/.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reju-kundigt-strategische-partnerschaften-mit-utexa-in-mittelamerika-und-antex-in-europa-an-fuhrende-hersteller-von-filamentgarnen-die-reju-polyester-verwenden-werden-302440202.htmlPressekontakt:Charlotte Daher de Garcia,CGPR,Charlotte@cgprpublicrelations.comOriginal-Content von: Reju, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176584/6022009