Wien (ots) -Gewinner des LUX Food and Drink Awards 2024 - Best Organic Mushroom Coffee Brand 2024 - D.A.CH.Der Wiener Bio-Lebensmittelhandel VITA - Bio Lebensmittelhandel e.U. und sein Geschäftsführer Gerold Helmut Jernej dürfen sich über eine beeindruckende Serie von Auszeichnungen freuen. Das Flaggschiffprodukt, der VITA1001 - Bio Vitalkaffee (PREMIUM REISHI-Kaffee), wurde aktuell vom renommierten LUXlife-Magazin als "Best Organic Mushroom Coffee Brand 2024 - D.A.CH." prämiert.Diese jüngste Ehrung reiht sich ein in eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Insgesamt konnte VITA - Bio Lebensmittelhandel e.U. in den letzten zweieinhalb Jahren bereits drei Auszeichnungen und zwei Awards für seinen innovativen VITA1001 - Bio-Vitalkaffee verbuchen.Die Auszeichnungen im Überblick:- LUX Food and Drink Awards 2024 (LUXlife Magazin): Best Organic Mushroom Coffee Brand 2024 - D.A.CH. & Best Organic Medicinal Mushroom Extract Wholesaler 2024 - D.A.CH. (Dez 2024)- BIO-Produkt des Jahres 2025 (BIORAMA Magazin): Nominierung (GOLD-Status) für VITA1001-DC-EK-10 - DECAF Bio Vitalkaffee in Holzfaser-Espresso-Kapsel (Nov 2024)- LUX Food and Drink Awards 2023 (LUXlife Magazin): Bestes Vitalpilz- und Gesundheits-Kaffee-Handelsunternehmen 2023 - D.A.CH. (Sept 2023)- BIO-Produkt des Jahres 2024 (BIORAMA Magazin): Nominierung (GOLD-Status) für VITA1001-EK-10 - Bio Vitalkaffee in Holzfaser-Espresso-Kapsel (Nov 2023)- TOP1 - Messe-Neuheit 2022 (Gewußt wie Gesundheitsmesse): VITA1001-EK-10 - Bio Vitalkaffee in Holzfaser-Espresso-Kapsel (Sept 2022)Seit seiner Gründung im Jahr 2014 verfolgt VITA eine klare Mission. Bio-Produkte anzubieten, die sowohl hochwertig als auch gesundheitsfördernd sind - mit besonderem Fokus auf Innovation, Geschmack und Verantwortung. Das Herzstück des Sortiments bildet der säurearme VITA1001 - Bio Vitalkaffee (PREMIUM REISHI-Kaffee), der bei Kaffeeunverträglichkeiten, im Rahmen von Basen- und Intervallfasten sowie für Gesundheits-Bewusste, Sporttreibende, Vegetarier und Veganer bestens geeignet ist."Gesundheit beginnt bei der bewussten Entscheidung für Qualität", erklärt Gerold Helmut Jernej, der den VITA1001 - Bio Vitalkaffee als "den wohl geschmackvollsten PREMIUM REISHI-Kaffee des Universums" bezeichnet. Seine Begeisterung für funktionale Lebensmittel und nachhaltige Lebensweise spiegelt sich in jedem Detail der Marke wider.Jernej ist überzeugt: "Meinen funktionalen PREMIUM REISHI-Kaffee nicht im Sortiment des Händlers zu haben, ist eine unterlassene Hilfeleistung am eigenen Kunden!"Die Anerkennungen unterstreichen das unermüdliche Engagement für Qualität, Nachhaltigkeit, sowie Mut, Fleiß und unendlich viel Herzblut für meine Geschäftsidee. VITA - Bio Lebensmittelhandel e.U. sucht nun nach weiteren Vertriebspartnern (Bioläden, Naturkostläden, Reformhäuser, Drogerien) in Österreich, Deutschland und der Schweiz, um die Verfügbarkeit seiner einzigartigen Produkte weiter auszubauen.Bio-Vita Webshop Hier Bestellen! (https://www.bio-vita.at/de/shop)Pressekontakt:VITA - Bio Lebensmittelhandel e.U.Gerold Helmut JernejTelefon: 0043/681/10627581E-Mail: info@bio-vita.atWebsite: https://www.bio-vita.atOriginal-Content von: VITA - Bio Lebensmittelhandel e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179441/6022013