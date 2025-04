Berlin (ots) -Das Schwangerschaftsportal babelli.de hat etwa 18 Prozent aller Geburten aus dem ersten Quartal 2025 in Deutschland ausgewertet und daraus eine repräsentative Vornamensstatistik für das laufende Jahr erstellt.Die 10 beliebtesten Mädchennamen mit Veränderung zum Vorjahr sind bisher:1. Sofia / Sophia (+3)2. Emma3. Emilia (-2)4. Mia (-1)5. Lina (+1)6. Mila (+3)7. Leni (+1)8. Lia / Liah / Lya (-1)9. Hannah / Hanna (-4)10. Clara / Klara (+2)Die 10 beliebtesten Jungennamen mit Veränderung zum Vorjahr sind:1. Noah2. Luca / Luka (+1)3. Theo (+3)4. Liam (+4)5. Leon (-3)6. Paul (+8)7. Emil (+2)8. Leo (+4)9. Henry / Henri (-5)10. Finn / Fynn (-5)Eine vollständige Liste der Top 200 Vornamen aus 2025 gibt es hier: https://www.babelli.de/beliebteste-vornamen-2025/Im Vergleich zum Vorjahr gibt es in den Top 10 im Jahr 2025 größere Verschiebungen.Bei den Mädchennamen klettert Sofia 3 Plätze nach oben auf Platz 1. Auch Mila (+3 auf Platz 6) ist ein spannender Aufsteiger in den Top 10. Außerhalb der Top 10 konnten Marie (+11 auf Platz 11), Luna (+10 auf Platz 15) und Mira (+11 auf Platz 26) am stärksten zulegen. "Absoluter Top-Aufsteiger ist Juna / Yuna (+12 auf Platz 22). Der Name legt seit 2018 kontinuierlich an Beliebtheit zu und könnte schon im kommenden Jahr in die Top 10 einziehen", so Patrick Konrad, Leiter der Vornamens-Studie.Bei den Jungennamen bleibt Noah weiter auf Platz 1, allerdings gibt es in den Top 10 mit Theo (+3 auf Platz 3), Liam (+4 auf Platz 4), Paul (+8 auf Platz 6), Emil (+2 auf Platz 7) und Leo (+4 auf Platz 8) starke Veränderungen. "Theo ist möglicherweise der spannendste Anwärter auf den Thron der Jungennamen bis Jahresende", so Konrad weiter.Über die Studie: Ausgewertet wurden 30.812 Geburtsmeldungen aus Krankenhäusern und Geburtshäusern im Zeitraum Anfang Januar bis Ende März 2025. Aufgrund der hohen Fallzahl und Stichproben aus allen Postleitzahlbereichen in Deutschland ist diese Statistik als repräsentativ zu bewerten. An der Auswertung, die zweimal jährlich erfolgt, waren 4 Mitarbeiter des Onlineportals babelli.de beteiligt.Pressekontakt:Patrick Konradfabulabs GmbHPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-28630464E-Mail: patrick@fabulabs.netOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116734/6022012