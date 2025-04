Frankfurt am Main (ots) -Cyberbedrohungen rauben CIOs den Schlaf - und rücken Sicherheit ganz oben auf die Technologieagenda. Laut dem neuen Experis CIO Outlook Report 2025 nennen 41 Prozent der IT-Führungskräfte Cybersicherheit als ihre oberste Priorität in diesem Jahr. Das führt zu einem deutlichen Anstieg der Investitionen: 77 Prozent erhöhen ihre Sicherheitsbudgets, 68 Prozent bauen ihre Cloud-Infrastruktur aus, und 67 Prozent beschleunigen den Einsatz von KI-Technologien. Während CIOs unter zunehmendem Druck stehen, Innovationen voranzutreiben, ohne die Sicherheit zu gefährden, navigieren sie durch eine der komplexesten IT-Landschaften der jüngeren Geschichte. Der Bericht basiert auf einer weltweiten Umfrage* unter knapp 1.400 leitenden Technologieentscheidern und untersucht, wie heutige Führungskräfte Risiken managen, Transformationen gestalten und dem wachsenden Fachkräftemangel begegnen."CIOs verbinden Sicherheit und Innovation strategisch, um ihren Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Um im Rahmen der Entwicklungen rund um KI und der allgemeinen digitalen Transformation nicht den Anschluss zu verlieren, müssen sie ihren gesamten Technologieansatz überdenken und Cybersicherheit zum Fundament aller Innovationen machen", sagt Sven Brumund, Head of Experis bei der ManpowerGroup Deutschland.Allerdings haben laut einer aktuellen Umfrage der ManpowerGroup zum Thema Fachkräftemangel (https://www.manpowergroup.de/de/insights/presseinformationen/presseinformationen/2025/01/22/14/19/20250123-mpg-fachkraefte-umfrage-2025) 89 Prozent der IT-Unternehmen in Deutschland Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden (global sind es mit 76 Prozent etwas weniger). Daher werden immer häufiger kreative Herangehensweisen im Recruiting und bei Stellenausschreibungen genutzt. Beispielsweise erklärten die Befragten des CIO Outlooks, dass sie zwar nach wie vor Hochschulabsolventen rekrutieren, Online-Kurse und -Zertifizierungen aber oft effektiver seien als Universitätslehrpläne. Auf die Frage nach den produktivsten Möglichkeiten, wie IT-Mitarbeitende ihre Fähigkeiten ausbauen können, nannten die Führungskräfte der Branche praktische Berufserfahrung (47 Prozent), vom Arbeitgeber angebotene Schulungen (42 Prozent) und persönliche Fortbildung (35 Prozent).Nur 28 Prozent der Teilnehmenden geben an, selbst regelmäßige Trainings zu aktuellen Themen durchzuführen: Experis unterstützt CIOs mit praxisnahen Lösungen"Was fehlt, sind nicht die Technologien, sondern die richtigen Strategien, um Menschen mit ins Boot zu holen und Weiterbildung effektiv zu gestalten. Genau da setzen wir mit der Experis Academy an: Als globaler Spezialist für professionelles IT-Resourcing begleiten wir Unternehmen auf ihrem Weg zum digitalen Vorreiter", kommentiert Brumund die Erkenntnisse des CIO-Reports.Die meisten CIOs und Tech-Führungskräfte (81 Prozent) haben Veränderungen in den IT-Einstellungsmustern festgestellt. 32 Prozent der befragten Unternehmen geben an, dass sich ihre Einstellungen auf strategische Bereiche wie Cloud Computing und Nachhaltigkeitstechnologien ausgeweitet haben. Diese Entwicklungen können es noch schwieriger machen, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Mit Angeboten wie der Experis Academy und der globalen Partnerschaft "RiseUp" mit ServiceNow bietet Experis Qualifizierungsmöglichkeiten für Berufseinsteiger und erfahrene IT-Fachkräfte. Dabei stehen nicht nur technische Kompetenzen im Fokus, sondern auch "Power Skills" wie kritisches Denken, interdisziplinäre Zusammenarbeit und Kreativität.Sieben Hebel für den Aufstieg zum VorreiterDer CIO Outlook identifiziert sieben zentrale Handlungsempfehlungen, auf die es ankommt, wenn Unternehmen zu echten Vorreitern werden wollen:- Cybersicherheit muss als gesamtunternehmerische Aufgabe verstanden werden - es reicht nicht, in Technik zu investieren. Entscheidend ist, auch die Mitarbeitenden einzubeziehen, klare Prozesse zu etablieren und bereichsübergreifend zusammenzuarbeiten.- Gleichzeitig sollten Unternehmen realistische Erwartungen an die Fähigkeiten von KI stellen. Es braucht Offenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, in eine kontrollierte, schrittweise Einführung zu investieren.- Ein weiteres zentrales Thema: die enge Zusammenarbeit mit HR, um neue und vielfältige Talente zu gewinnen. Dabei lohnt der Blick über klassische Profile hinaus - etwa auf Quereinsteigenden mit passenden "angrenzenden Fähigkeiten" und einer hohen Lernbereitschaft.- Um fit für die Zukunft zu bleiben, müssen Unternehmen IT-Rollen neu gestalten - etwa, indem KI-Kompetenzen und ethisches Know-how integriert werden. Dabei sollte Feedback aus den Teams einfließen, um die neuen Rollen praxisnah zu gestalten.- Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die umfassende Weiterbildung für Mitarbeitende in der IT: Neben technischem Wissen spielen Soft Skills wie Empathie, Überzeugungskraft und Teamarbeit eine größere Rolle. Da technische Fähigkeiten eine immer kürzere Halbwertszeit haben, braucht es Mitarbeitende mit breitem Skill-Set und hoher Lernfähigkeit.- Nicht zuletzt gilt es, Widerstände gegenüber Veränderungen frühzeitig zu adressieren. Wer neue Technologien erfolgreich einführen will, sollte realistische Erwartungen setzen, transparent kommunizieren und für Akzeptanz im Team sorgen.- Auch nachhaltige Technologien wie energieeffiziente Rechenzentren gehören auf die Investitionsagenda - sie zahlen sich in der Regel schneller wirtschaftlich aus, helfen dabei, Investitionen in andere innovative Lösungen finanziell zu ermöglichen.Zukunftsfähigkeit beginnt beim CIO - aber weiß das auch die Geschäftsleitung?Das White Paper betont die wachsende strategische Rolle des CIO: Mehr denn je müssen sie nicht nur Technologien bewerten, sondern cross-funktional führen, kulturellen Wandel begleiten und das Vertrauen der Geschäftsleitung gewinnen. Dabei zeigt sich: Unternehmen, die aktiv in Kompetenzentwicklung und nachhaltige IT investieren, sind besser aufgestellt, um aus Unsicherheit Fortschritt zu machen.Wie alle Führungskräfte im C-Level-Bereich ist auch der CIO dafür verantwortlich, die Erwartungen der Unternehmensleitung zu managen und deren Unterstützung für zentrale Themen und Strategien zu sichern. Das ist allerdings nicht immer einfach - mehr als die Hälfte der IT-Führungskräfte (56 %) berichtet, dass die Geschäftsleitung nicht ausreichend über die Rolle des CIO informiert ist.Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie die Ergebnisse des Experis CIO 2025 Outlook für Ihr Unternehmen nutzen können? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder ein persönliches Beratungsgespräch.Den vollständigen Report gibt es hier: Experis CIO Outlook Report 2025 (https://www.experis.de/de/insights/articles/2025/04/25/experis-cio-outlook-report-2025)Weitere Informationen zur Experis Academy hier (https://campaign.experis.de/experis-academy-unternehmen?_gl=1*ru36zx*_ga*NzYyNjA4ODguMTcyNzA5NjIxOQ..*_ga_85NX732JZG*MTc0NTU2MjU5Mi4xMi4wLjE3NDU1NjI1OTIuMC4wLjA.)*Über den Report: Für den Experis CIO Outlook Report 2025 wurden 1.393 CIOs und leitende IT-Entscheider in Israel, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Norwegen, Spanien, Großbritannien, Kanada und den USA im Dezember 2024 befragt. Ziel war, zu erfahren, welchen Herausforderungen sie sich gegenübersehen, wie sie diese bewältigen und wie globale Technologie-Teams die Zukunft der IT-Funktion gestalten. Der Report identifiziert sieben zentrale Handlungsfelder, mit denen IT-Abteilungen aufsteigen können - unabhängig davon, wo sie aktuell stehen.Über Experis und die ManpowerGroup Deutschland: Mit rund 11.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit 75 Jahren für Bewerber*innen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. 