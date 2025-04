ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 Euro belassen. Wegen schwächerer Umsätze habe der Börsenbetreiber mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um zwei Prozent verfehlt, schrieb Analyst Michael Werner in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Angesichts des seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktienkurses rechnet der Experte mit einer moderat negativen Reaktion am Aktienmarkt./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 21:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 21:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005810055