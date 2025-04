Köln (ots) -In einem historischen Durchbruch für umweltbewusstes Filmemachen haben Green Toolkit und A24 erreicht, was bisher unmöglich war: die ISO 14067-Zertifizierung für einen großen internationalen Film. Der kommende Spielfilm "Mother Mary" ist offiziell die erste Produktion weltweit, die die strengen Standards des Product Carbon Footprint (PCF) erfüllt - und damit einen neuen Maßstab für transparente und glaubwürdige Nachhaltigkeit in der Unterhaltungsindustrie setzt. A24, das Studio hinter Oscar-prämierten Filmen wie "Everything Everywhere All at Once", ist mit seinem Engagement für Klimaverantwortung damit weithin führend in der Branche.Die Zertifizierung wurde durch die Zusammenarbeit von A24 mit Green Toolkit erreicht, der weltweit ersten ISO-konformen Nachhaltigkeitssoftware-Plattform, die speziell für Film-, Fernseh- und Streaming-Produktionen entwickelt wurde. Durch die Bereitstellung präziser, automatisierter Tools zur Reduzierung von CO2e-Emissionen, zur Abfallminimierung und zur effizienten Nutzung von Ressourcen in allen Phasen der Produktion erleichtert Green Toolkit nicht nur die Abläufe, sondern etabliert ein neues Level an Datengenauigkeit und Vollständigkeit.Der Prozess der CO2e-Bilanzierung wurde von GUTcert unabhängig geprüft und verifiziert, wodurch die vollständige Einhaltung der strengen Methodik der ISO 14067 sichergestellt und jede Lebenszyklusphase der Produktion validiert wurde. Der datengesteuerte Ansatz des Green Toolkit bietet Produktionen ein bislang nicht erreichtes Maß an Vergleichbarkeit und unterscheidet sich damit signifikant von herkömmlichen Systemen.A24 hat die Vorteile der innovativen Software von Green Toolkit erkannt und das Tool vollständig in seine Produktionsabläufe integriert. Mit der Veröffentlichung des kompletten Prüfberichts zu "Mother Mary" unterstreicht Green Toolkit sein Engagement für transparente und verlässliche Klimaberichterstattung.Ein Meilenstein für nordamerikanische ProduktionenDer Erfolg von Green Toolkit und A24 ist besonders bedeutsam, da erstmals kanadische und US-spezifische Faktoren und Datenquellen in die ISO 14067-Zertifizierung für Filmproduktionen integriert wurden. Durch die Einbeziehung regional relevanter Kriterien wie des kanadischen und US-amerikanischen Strommixes, der Transportsysteme und der Infrastruktur hat Green Toolkit einen neuen globalen Standard für die ISO-konforme CO2e-Bilanzierung in Nordamerika etabliert. Damit ist sichergestellt, dass die Methodik die für nordamerikanische Produktionen spezifischen Umweltfaktoren exakt berücksichtigt.Green Toolkit wurde seit dem Start 2022 von Produktionen in über 37 Ländern eingesetzt und ist damit als einzige ISO-konforme Nachhaltigkeitssoftware für die Unterhaltungsindustrie führend in der Branche. A24 hat seine Produktionen aus 2024 rückwirkend in Green Toolkit integriert und schafft damit die Grundlage für eine umfassende Vergleichbarkeit für Produktionen in 2025, die die genaue Verfolgung der CO2e-Einsparungen und finanziellen Auswirkungen ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen ermöglicht.Wegweisend für Nachhaltigkeit in der Film- und MedienbrancheDie Gründer von Green Toolkit, Lisa Plesser und Roman Russo, haben zusammen mit einem engagierten Team die Plattform im Rahmen verschiedener Pilotprojekte in den USA erfolgreich entwickelt und machen es möglich, dass Produktionen höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Die nächsten beiden großen Spielfilme von A24, beide Ende 2024 produziert und von Green Toolkit gemeinsam mit der Green Spark Group betreut, durchlaufen derzeit die ISO-Zertifizierung."Die ISO 14067-Zertifizierung ist ein wegweisender Meilenstein - nicht nur für 'Mother Mary', sondern für die gesamte Filmbranche", erklärt Lisa Plesser, Geschäftsführerin von Green Toolkit. "Die Zusammenarbeit mit A24 zeigt, dass wirkungsvolle Nachhaltigkeitslösungen möglich sind, wenn innovative Technologien auf visionäre Partner treffen. Wir sind stolz darauf, A24 auf diesem Weg begleiten zu dürfen."Strategische Partnerschaft mit der Green Spark GroupEin weiterer Schritt zur nachhaltigen Transformation der Branche ist die strategische Partnerschaft von Green Toolkit mit der Green Spark Group - einem der führenden Unternehmen für Nachhaltigkeitsberatung in der Unterhaltungsindustrie. Die Green Spark Group mit Sitz in Vancouver, Kanada, zeichnet sich durch lokale Expertise und internationale Erfahrung aus.Gemeinsam werden die beiden Unternehmen Nachhaltigkeit vorantreiben, Produktionsabläufe vereinfachen und Medienschaffende dabei unterstützen, ihre ökologischen Ziele mit leistungsstarken, anpassbaren Tools zu erreichen, die auf den Normen der Internationalen Organisation für Normung (ISO) basieren.Die Partnerschaft verbindet die Kompetenz der Green Spark Group im Bereich nachhaltiger Strategien für Unterhaltungsproduktionen mit der vielseitigen leistungsstarken Softwareplattform sowie der maßgeschneiderten Unterstützung von Green Toolkit bei der Implementierung. Sie ist darauf ausgerichtet, effektives Nachhaltigkeitsmanagement von Film- und Fernsehproduktionen zu ermöglichen und umweltschädliche Effekte zu minimieren.Über Green ToolkitGreen Toolkit wurde 2022 eingeführt und ist die weltweit erste ISO-konforme Nachhaltigkeitssoftware-Plattform, die speziell auf die Unterhaltungsindustrie zugeschnitten ist. Green Toolkit ist eine Marke der GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH aus Köln - ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen für nachhaltige Transformation in der Medienbranche.Die Plattform unterstützt Produktionen dabei, ihre Umweltauswirkungen mithilfe innovativer, automatisierter Tools zu erfassen und zu reduzieren. Seit seinem Start hat Green Toolkit über 1500 Filme, Serien und Event-Projekte weltweit unterstützt - darunter "Mother Mary" (A24), "Perfect Strangers S2" (Fifth Season), "Pauline" (Disney), "Call My Agent" (Disney) und "Babylon Berlin Staffel 5" (X-Filme).Green Toolkit ist zweimaliger Gewinner des renommiertesten Umweltpreises Deutschlands für Film, der seit 2022 vom Bundesumweltministerium (BMUV) verliehen wird. Das von Green Toolkit unterstützte und 2024 ausgezeichnete Projekt - der Spielfilm "Die Schule der magischen Tiere 3" - führte letztes Jahr die deutschen Kinocharts an. Sechs der für eine Lola 2025 - das deutsche Äquivalent eines Oscars - nominierten Filme wurden von Green Toolkit unterstützt, darunter "Das Licht" von Tom Tykwer, eine deutsch-französische Koproduktion, die im Februar die 75. Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale) eröffnete.Zum dritten Mal in Folge arbeitete die Deutsche Filmakademie mit Green Toolkit zusammen, um die Lola-Awards-Zeremonie 2025 nach ISO 20121 - dem internationalen Standard für nachhaltiges Event-Management - zu zertifizieren.Die globale Reichweite von Green Toolkit, die validen Ergebnisse sowie das Engagement für eine nachhaltigere Branche verändern die Art und Weise, wie Film- und Fernsehproduktionen ihre Klimaziele angehen. Mit visionären Partnern wie A24 und der Green Spark Group unterstützt Green Toolkit nicht nur Produktionen weltweit, sondern definiert auch neu, wie Nachhaltigkeit in der Unterhaltungsindustrie gemessen, umgesetzt und erreicht wird.[Green Toolkit Website] (https://berlinale.greentoolkit.com/)[Pressebereich] (https://press.greentoolkit.com/)Über A24A24 ist ein unabhängiges Unterhaltungsunternehmen mit Sitz in Los Angeles, das für die Produktion und den Vertrieb mutiger, origineller Geschichten in Film und Fernsehen bekannt ist. Das 2012 gegründete Unternehmen hat breite Anerkennung in der Kritik gefunden und mehrere Academy Awards (Oscars) und andere renommierte Auszeichnungen erhalten. A24s Engagement für innovatives Storytelling wird durch das Engagement des Studios für Nachhaltigkeit ergänzt, wie die wegweisende Zusammenarbeit mit Green Toolkit bei dem Spielfilm "Mother Mary" zeigt.Über Green Spark GroupDie Green Spark Group ist ein Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit, das sich der Förderung nachhaltiger Praktiken in der gesamten Unterhaltungsindustrie verschrieben hat. Mit umfangreicher Erfahrung und einer starken Präsenz in Nordamerika und Australien arbeitet die Green Spark Group mit führenden Unternehmen zusammen, um sie bei der Erreichung ihrer Klimaziele zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit Green Toolkit ist ein bedeutender Schritt, um messbare Nachhaltigkeitserfolge durch die Verbindung von Strategie und Technologie zu erzielen.Pressekontakt:MomentiMedia GmbHQuellenstr. 7a, 70376 StuttgartContact Person: Silvia Kling+49 (0)151 15 730 742,gwk@momentimedia.comOriginal-Content von: GWK Grüner Werkzeugkasten GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179340/6022026