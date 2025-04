EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Personalie/ESG

Zwei Führungskräfte verstärken das Diginex-Team zur Förderung nachhaltiger Finanzinitiativen und strategischer M&A-Aktivitäten



London - 29. April 2025 - Diginex Limited ("Diginex") (NASDAQ: DGNX), ein führendes Impact-Technologieunternehmen mit dem Fokus auf die Lösung drängender Herausforderungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), freut sich, die Ernennung von zwei neuen Führungskräften für das Diginex-Team bekanntzugeben. Dies baut auf der kürzlich vermeldeten strategischen Zusammenarbeit mit Russell Bedford International, Forvis Mazars und Baker Tilly Singapore auf und ist ein wichtiger Schritt für Diginex, um eine nachhaltige und innovationsgetriebene Wirtschaft weiter zu fördern.



Dan Campion wurde zum Global Chief Commercial Officer von Diginex ernannt. Mit einer herausragenden Karriere in den Bereichen strategische Führung und Geschäftsentwicklung wird Herr Campion die Erweiterung der ESG-Lösungen und Angebote im Bereich nachhaltiger Finanzierungen leiten und damit das Engagement von Diginex für eine verantwortungsbewusstere und widerstandsfähigere Weltwirtschaft weiter stärken.



Herr Campion bringt umfassende Erfahrung aus Führungspositionen in das Unternehmen ein, zuletzt als Global Head of "Markets" Sales bei S&P Global. Seine Expertise in der Navigation durch komplexe Märkte und der Bereitstellung kundenzentrierter Lösungen passt nahtlos zu Diginex' Mission, Organisationen mit innovativen Werkzeugen für Nachhaltigkeit und ethische Unternehmensführung zu unterstützen. In seiner neuen Rolle wird Herr Campion die globale Vertriebsstrategie von Diginex verantworten, die Marktdurchdringung beschleunigen und die Position von Diginex als vertrauenswürdiger Partner im Bereich ESG und nachhaltiger Finanzierung weiter ausbauen.



Lorenzo Romano wurde zum Lead Strategic Advisor für M&A bei Diginex ernannt. Herr Romano ist ein erfahrener Bankmanager mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Private Banking, Vermögensverwaltung und strategische Wachstumsberatung. Zuvor war er Leiter Private Banking bei EFG Bank, Genf, wo er maßgebliche Initiativen zur Verbesserung der Kundenerfahrung und zur Erweiterung der Geschäftstätigkeit der Bank leitete. Davor war Herr Romano als Leiter Schweiz, Europa und Naher Osten bei der Syz Bank tätig und verantwortete den Aufbau und die Weiterentwicklung von grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Führungserfahrung im Finanzsektor wird Herr Romano Diginex bei der Identifikation und Durchführung wertschöpfender Transaktionen im Bereich Sustainability RegTech unterstützen, während das Unternehmen eine Wachstumsstrategie durch Übernahmen ergänzt und das organische Wachstum seiner bestehenden Produktlinien weiter vorantreibt.



"Wir freuen uns sehr, sowohl Dan Campion als auch Lorenzo Romano im Diginex-Team willkommen zu heißen," sagte Miles Pelham, Chairman und Gründer von Diginex. "Ihre umfassende Marktkenntnis und ihre Leidenschaft für nachhaltige Innovationen machen sie zu den idealen Führungspersönlichkeiten, um unsere Sustainable RegTech-Lösungen weiterzuentwickeln. Ihre Ernennungen markieren einen spannenden nächsten Schritt, um Unternehmen weltweit bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und gleichzeitig unser Wachstum durch wertschöpfende M&A-Transaktionen voranzutreiben."





Über Diginex Limited

Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044) mit Hauptsitz in London nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 17 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://www.diginex.com/ .





Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten und basieren auf den derzeitigen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie seine finanzielle Lage, seine Geschäftsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten.

Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Begriffen oder Formulierungen wie "schätzt", "glaubt", "hofft", "erwartet", "rechnet mit", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "dürfte" oder ähnlichen Ausdrücken erkennen.



Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach der Veröffentlichung eintreten, oder um Änderungen der Erwartungen des Unternehmens zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



bwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht zusichern, dass sich diese Erwartungen tatsächlich erfüllen werden. Das Unternehmen weist Investoren ausdrücklich darauf hin, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und fordert Investoren auf, auch andere Faktoren zu prüfen, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt wurden und die zukünftige Ergebnisse beeinflussen könnten.





Für Investor- und Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:



Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (40) 609186-0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Kincade Ayers

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864-4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk



