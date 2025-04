Zollikerberg (ots) -Das Spital Zollikerberg blickt auf ein Jahr mit erneut wachsendem Patientenaufkommen zurück. Im Jahr 2024 wurden insgesamt 11'775 Patientinnen und Patienten stationär behandelt - ein Anstieg von 1.8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2023: 11'565). Auch im ambulanten Bereich konnte das Spital zulegen: Mit 65'207 Behandlungen wurde ein Plus von 0.9 Prozent im Vergleich zu 2023 (64'565) erzielt. Der Gesamtertrag stieg gegenüber dem Vorjahr um CHF 1.6 Millionen. Dennoch schliesst das Spital das Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis von CHF -1.2 Millionen ab (2023: CHF -0.5 Mio.), bei einer EBITDAR-Marge von 7.1 Prozent (2023: 7.3 Prozent).Der anhaltende Kostendruck konnte trotz des hohen Patientenaufkommens nicht vollständig kompensiert werden. Während die Erlöse bei allgemeinversicherten Patientinnen und Patienten um CHF 1.3 Millionen (2024: CHF 77.9 Mio., 2023: CHF 76.6 Mio.) und bei Zusatzversicherten um CHF 0.2 Millionen (2024: CHF 57.1 Mio., 2023: CHF 56.9 Mio.) stiegen, belastete insbesondere der Rückgang des durchschnittlichen Erlöses pro zusatzversicherter Patientin bzw. zusatzversichertem Patienten das Ergebnis.Rekordzahl bei stationären Operationen, Rückgang bei ambulanten EingriffenMit 4'884 stationären Operationen erreichte das Spital Zollikerberg einen neuen Höchstwert (2023: 4'703). Gleichzeitig sank jedoch die Zahl der ambulanten Eingriffe auf 2'484 (2023: 2'872). Insgesamt wurden im Jahr 2024 somit 7'368 Operationen durchgeführt - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (2023: 7'575).Positive Entwicklung in der Klinik für Innere Medizin, Neonatologie und GynäkologieDie Klinik für Innere Medizin verzeichnete mit 3'171 stationären Patientinnen und Patienten ein Wachstum von 3.5 Prozent (2023: 3'063). In der Neonatologie wurden 406 Früh- und Neugeborene betreut - ein Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zu 2023 (347). Die Gynäkologie erreichte mit 580 Austritten ein Plus von 13.7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (510).Geburtenzahlen erneut gestiegen - im Spital und GeburtshausMit 2'200 Geburten im Jahr 2024 konnte das Spital die Zahl der Neugeborenen erneut leicht steigern (2023: 2'168) - trotz eines rückläufigen Geburtentrends im Kanton Zürich. Bereits zum neunten Mal in Folge kamen somit über 2'000 Kinder innerhalb eines Jahres im Spital Zollikerberg zur Welt. Die Kombination aus moderner Geburtsklinik und dem Geburtshaus Zollikerberg auf dem Spitalareal macht das Spital zu einem der beliebtesten Geburtsorte der Schweiz.BrustCentrum Zürich und Kinder-Permanence mit starkem WachstumDas BrustCentrum Zürich, Bethanien & Zollikerberg am Standort Zollikerberg verzeichnete ein Patientenwachstum von 30.8 Prozent: 2024 wurden 1'201 Patientinnen ambulant und stationär betreut (2023: 918). Zusätzlich wurde das Zentrum von der Krebsliga (KLS) und der Schweizerischen Gesellschaft für Senologie (SGS) erfolgreich für weitere vier Jahre mit dem Q-Label zertifiziert. Die Kinder-Permanence bleibt mit 11'165 betreuten Kindern ein wichtiger medizinischer Anlaufpunkt für die Region - ein Wachstum von 6.3 Prozent im Vergleich zu 2023 (10'500).Zum Jahresbericht 2024 des Spitals Zollikerberg: spitalzollikerberg.ch/de/ueber-uns/jahresberichteKontakt:Spital ZollikerbergAndreas BildsteinLeiter Marketing & KommunikationT +41 (0)44 397 32 51medien@spitalzollikerberg.chwww.spitalzollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100930915