Weimar (ots) -Pünktlich zur Deutschland-Tour von Billie Eilish tauchen die Sängerin LEA und Popkultur-Expertin Gizem Celik in das Universum der amerikanischen Ausnahme-Künstlerin ein. Woche für Woche widmen sie sich einer neuen Facette ihrer Welt - von den Anfängen mit viralen Internet-Hits bis zum Aufstieg zur globalen Musik-Ikone. "Die Billie Eilish Story" (ARD Kultur/BR/Radio Bremen) ist ab 2. Mai in der ARD Audiothek (1.ard.de/BillieEilishStory), auf ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören."Nach dem großen Erfolg unseres Taylor-Swift-Podcasts setzen wir mit 'Die Billie Eilish Story' unsere Reihe über prägende Künstlerinnen der Gegenwart fort. ARD Kultur steht für tiefgehende Popkultur-Analysen, und Billie Eilish ist die perfekte Protagonistin für unser nächstes großes Audio-Highlight, das wir zusammen mit dem Bayerischen Rundfunk und Radio Bremen realisieren."Kristian Costa-Zahn, ARD Kultur-Programmgeschäftsführer"Mit Podcasts erreichen wir vor allem viele junge Menschen, die sich plötzlich wieder verstärkt für Audio interessieren. Da spielt Musik und gutes musikjournalistisches Storytelling über spannende Künstlerinnen wie Billie Eilish natürlich eine entscheidende Rolle. Genau deswegen freuen wir uns auf diese tolle Produktion in Zusammenarbeit mit ARD Kultur für die Audiothek."Jan Weyrauch, Vorsitzender der ARD-AudioprogrammkonferenzBereits im Teenageralter sorgte Billie Eilish mit ihrer einzigartigen Stimme und ihren tiefgründigen Songs für Furore in der Musikbranche. Mit nur 17 Jahren brach sie Grammy-Rekorde, heute füllt sie weltweit Arenen. Im Mai 2025 kehrt sie mit ihrer "Hit Me Hard And Soft"-Tour für vier Konzerte nach Deutschland zurück - der perfekte Anlass, um ihren beispiellosen Erfolg und ihre kulturelle Bedeutung in einem Podcast näher zu beleuchten.Popkultur-Expertin Gizem Celik und LEA, Sängerin und Kennerin der Musikbranche, analysieren als Hosts der "Billie Eilish Story" die Karriere der 23-jährigen Ausnahmeerscheinung. In sechs Episoden erkunden sie Billies musikalische Wurzeln in L.A., das Verhältnis zu ihrem Bruder Finneas, ihre visuelle Ästhetik sowie ihren Einfluss auf Mode, Mental Health und Aktivismus. Untermalt von Songs und exklusiven Interviews mit Branchenexpertinnen und Wissenschaftlerinnen, die sich intensiv mit Billie Eilishs Wirkung beschäftigt haben, bietet der Podcast eine tiefgehende Analyse ihrer Kunst und ihres Einflusses auf eine ganze Generation. Ein Muss für Fans - und für alle, die verstehen wollen, warum Billie Eilish nicht nur ein Star, sondern ein kulturelles Phänomen der Gegenwart ist.Die Hosts:LEA ist eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und prägt die Musikszene mit ihren ehrlichen Texten und ihrer unverwechselbaren, melancholischen Stimme. Sie bringt ihre umfassende Erfahrung aus der Musikbranche ein und schlägt eine Brücke zu Billie Eilishs verletzlicher Musik - denn auch LEAs Musik transportiert tiefgehende Emotionen.LEA: "Für mich ist Billie Eilish nicht nur musikalisch ein Vorbild, sondern auch darin, wie sie als Künstlerin ihren eigenen Weg geht. Sie hat es geschafft, sich treu zu bleiben - trotz des riesigen Erfolgs."Gizem Celik, bekannt aus dem funk-Format "Beyond Gossip" und aus dem ARD Kultur Podcast "Die Taylor Swift Story", lässt ihre Expertise in puncto Popkultur sowie ihre Erfahrung als journalistische Content-Creatorin einfließen. Ihre Rolle als kritische Stimme und ihre journalistische Neugier ermöglichen den Zuhörerinnen und Zuhörern das Phänomen Billie Eilish aus einer analytischen Perspektive zu erforschen.Gizem: "Billie Eilish ist für mich das perfekte Symbol für die Generation Z: hyper-vernetzt, kreativ, politisch und von einem gewissen Weltschmerz begleitet. Im Podcast will ich mit LEA darüber sprechen, wie sich dieser Zeitgeist in ihrer Musik spiegelt - und was wir von ihr für die Zukunft des Pop lernen können."Der Podcast "Die Billie Eilish Story" startet am 2. Mai in der ARD Audiothek (1.ard.de/BillieEilishStory (https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-billie-eilish-story/13418811/)), bei ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Start gibt es eine Doppelfolge, im Anschluss erscheint jeden Freitag eine neue Folge.Die einzelnen Folgen im Überblick:- 02.05.2025, Episode 1: Mit Ocean Eyes in die Welt - Die Profi-Teenagerin- 02.05.2025, Episode 2: Bad Guy - Im Upside Down der Gefühle- 09.05. 2025, Episode 3: Finneas' und Billies Geschwisterbusiness- 16.05. 2025, Episode 4: Nepo Baby aus L.A.? Billies Wurzeln- 23.05. 2025, Episode 5: Billies Queerness & Style- 30.05. 2025, Episode 6: Billie auf Tour - Endlich erwachsen?Ab 7. Mai sendet der Zündfunk auf Bayern 2 jeden Mittwoch eine Folge im linearen Programm."Die Billie Eilish Story" ist eine Produktion von FLOW media company für ARD Kultur, Bayern 2 Zündfunk und Bremen Vier. Kristian Costa-Zahn (Head of Content), Rebecca Leiter und Kai Winn (Redaktion) sind seitens ARD Kultur für das Projekt verantwortlich sowie Katja Engelhardt (Redaktion) für Bayern 2 Zündfunk und Marina Weidenhaupt (Redaktion) für Bremen Vier. Sabrina Andorfer (Head of Audio) und Eva Hoos (Executive Producer) haben bei FLOW media company GmbH die Projektverantwortung.Über ARD KulturARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte. Auf ardkultur.de werden ausgewählte Kulturinhalte aus der ARD Audio- und Mediathek kuratiert. Gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern entwickelt ARD Kultur auch innovative Eigen- und Ko-Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur als Netzwerkpartner und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche.