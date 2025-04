Baierbrunn (ots) -Sie macht das Thema sichtbar, schafft Stammtische und Quasselbänke - und geht damit gegen ein Problem vor, das immer größer wird: Katharina Schulz ist Einsamkeitsbeauftragte in Berlin-Reinickendorf und sagtim Interview in der aktuellen Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber": Besonderes ältere Menschen sind häufig von Einsamkeit betroffen. "Sie sind oft durch Verlust ihres sozialen Umfelds oder gesundheitliche Einschränkungen isoliert. Altersarmut erhöht das Risiko der Vereinsamung." Aber auch Jüngere können sich einsam fühlen. Gründe dafür gibt es viele, beispielsweise weniger enge Familienstrukturen, Umzüge, Single-Haushalte, Sprachbarrieren oder auch Erwerbslosigkeit und damit häufig fehlende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.Das Problem: "Die Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit sind gravierend. Sie können ebenso schaden wie Rauchen oder Übergewicht. Krankheiten können durch Einsamkeit zunehmen. Oder Menschen begehen aus Einsamkeit Suizid."Schulzs Aufgabe ist es, Maßnahmen und Projekte in Reinickendorf zu koordinieren und weiterzuentwickeln. "Ich mache das Thema sichtbar und schaffe niedrigschwellige Angebote. Wie Stammtische gegen Einsamkeit - oder unsere Quasselbänke." Das sind spezielle Sitzbänke, die Menschen einladen, ins Gespräch zu kommen.Dass es ihre Stelle überhaupt gibt, ist das Verdienst ihrer Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbüken-Wegner. Andere Städte möchten dem Beispiel folgen. Dabei gibt es aber ein Problem: "Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft ein Tabu-Thema. Vielleicht, weil Menschen damit verbinden, dass man im Leben versagt hat. Das macht es schwer, sich Hilfe zu holen."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 04/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6022069