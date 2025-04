Hannover (www.anleihencheck.de) - Der französische Notenbankchef, Francois Villeroy de Galhau, sieht für die Europäische Zentralbank (EZB) "noch immer Spielraum für schrittweise Zinssenkungen", so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Zeitgleich habe das Ratsmitglied aber auch eingeräumt, dass die Zolleskapaden des US-Präsidenten weltweit für Unsicherheit sorgen würden. Zuletzt habe EZB-Chefin Lagarde den weiteren Zinskurs aber offen gelassen ("außergewöhnliche Unsicherheit") und künftige geldpolitische Entscheidungen datenabhängig gemacht. Erst vor kurzem habe die EZB zum siebten Mal in Folge die Zinsen gesenkt (Einlagesatz: 2,25%). ...

