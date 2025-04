Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment will im Bereich Private Markets wachsen und plant die Auflage von neuen Fonds, so die Experten von "FONDS professionell".Schon jetzt verwalte die DZ-BANK-Tochter mehrere Milliarden Euro in diesem Segment. Das Kapital komme von institutionellen und seit Kurzem auch von privaten Kunden. Vergangenes Jahr sei der Uniprivatmarkt Infrastruktur ELTIF (ISIN LU2669726957/ WKN A3ETCS) aufgelegt worden, er habe derzeit ein Fondsvolumen von rund 170 Millionen Euro. ...

