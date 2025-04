Ab sofort ist der Smart #5 in Deutschland bestellbar, die Listenpreise beginnen wie angekündigt bei 45.900 Euro. Das Elektro-SUV ist zum Auftakt in allen Ausstattungsvarianten mit 2.500 Euro Rabatt erhältlich. Der Smart #5 misst stattliche 4,70 Meter Länge - damit hat sich die einstige Kleinwagen-Marke, die mittlerweile in einem Joint Venture von Mercedes-Benz und Geely betrieben wird, endgültig von ihren Wurzeln entfernt. Zugleich ist der #5 ein ...

