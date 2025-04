EQS-News: Consilium Project Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Consilium Project Finance GmbH begibt 7 % Consilium Solar Bond 2025/2030 zur zusätzlichen Wachstumsfinanzierung in der Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern in Deutschland



29.04.2025 / 10:06 CET/CEST

Stuttgart, 29. April 2025 - Die Consilium Project Finance GmbH, Projektentwickler von Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen sowie von Batteriespeichern in Deutschland, erschließt sich den Zugang zum Kapitalmarkt, indem sie erstmalig eine börsennotierte Unternehmensanleihe begibt. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFED9) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Festzins von 7 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können das grüne Wertpapier online über die Unternehmenswebseite unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond zeichnen. Die Einbeziehung in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG soll voraussichtlich am 16. Oktober 2025 erfolgen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Die Emittentin Consilium Project Finance GmbH verantwortet innerhalb der seit 2008 bestehenden Consilium Gruppe die Projektentwicklung von PV-Anlagen und Batteriespeichern. Der Fokus liegt auf Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen mit und ohne Batteriespeicher in Deutschland. Das Unternehmen soll als Wachstumsbeschleuniger für die Consilium Gruppe etabliert werden. Das Know-how und Leistungsangebot der Consilium Gruppe erstrecken sich über die gesamte Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung über den Bau bis zum kaufmännischen und technischen Asset Management. Die Consilium Gruppe hat seit 2011 eine Anlagenleistung von 125 MWp erfolgreich umgesetzt und plant bis 2030 eine Verdoppelung. Maßgeblich dazu beitragen soll die Consilium Project Finance GmbH mit ihrer Pipeline, die gesicherte, in Entwicklung befindliche Projektrechte mit einem durch unabhängige Gutachter ermittelten Gesamtwert von 3,3 Mio. Euro und einer Zielkapazität von 118 MWp umfasst. Alle Pipelineprojekte sollen bis zur Baureife entwickelt werden, wobei die ersten Baugenehmigungen bereits im 2. Halbjahr 2026 zu erwarten sind. Die Realisierung der Projektpipeline soll mit den personellen Ressourcen der Consilium Gruppe und den Mitteln des 7 % Consilium Solar Bonds 2025/2030 erfolgen. 80 % des Emissionserlöses sollen in die Entwicklung und den Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher investiert werden. 10 % der zufließenden Mittel sind als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für Projekte innerhalb der Gruppe vorgesehen, während die verbleibenden 10 % als Liquiditätsreserve dienen. Die Consilium Project Finance GmbH plant, jährlich PV-Projekte mit einer Leistung von 25 MWp zu entwickeln, zu bauen und zu veräußern. Die PV-Projekte werden in der Regel während der Bauphase oder nach ihrer Inbetriebnahme gemäß den Anforderungen des EEG verkauft. Die Veräußerung erfolgt wahlweise als PV-Einzelanlagen parzelliert an mehrere Investoren oder als komplette PV-Anlage an einen einzelnen Investor. Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond verfügbar. Eckdaten des Consilium Solar Bonds 2025/2030 Emittentin Consilium Project Finance GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFED9 / A4DFED Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 30. April 2025 bis 29. April 2026 (14 Uhr): Zeichnung möglich über www.consilium-gruppe.de/solar-bond Mittelverwendung 80 % für Entwicklung und Bau der bestehenden eigenen PV-Pipelineprojekte mit und ohne Batteriespeicher

10 % als Darlehen an andere Gesellschaften der Consilium Gruppe für Projekte innerhalb der Gruppe

10 % als Liquiditätsreserve Valuta 11. Juni 2025 Laufzeit 5 Jahre: 11. Juni 2025 bis 11. Juni 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 11. Juni und am 11. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 11. Dezember 2025) Rückzahlungstermin 11. Juni 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 11. Juni 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 11. Juni 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativerklärung

Ausschüttungsverbot

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 16. Oktober 2025: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) der Deutsche Börse AG Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Consilium Project Finance GmbH dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Consilium Solar Bonds 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend den Consilium Solar Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.consilium-gruppe.de/solar-bond und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Der Consilium Solar Bond 2025/2030 der Consilium Project Finance GmbH wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



Investorenkontakt:

Daniel Ramsperger

Consilium Project Finance GmbH

0711/656923-190

daniel.ramsperger@consilium-ag.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



