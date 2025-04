Unterföhring (ots) -- Neueste Filme - kurz nach Kinostart - und TV-Serien von maxdome ab sofort über die HD+ TV-App verfügbar- Top 20-Highlights prominent im Home-Bereich der HD+ TV-AppHD+ ermöglicht ab sofort allen Nutzerinnen und Nutzern der HD+ TV-App den Zugang zu topaktuellen Blockbustern, beliebten TV-Serien und weiteren Inhalten des Video-on-Demand-Anbieters maxdome - unabhängig davon, ob die TV-App via Satellit oder über IP genutzt wird.Einfache Auffindbarkeit der InhalteDie Top-20-Inhalte von maxdome finden sich prominent im Home-Bereich der HD+ TV-App. Zusätzlich wird die Verfügbarkeit bei maxdome auch auf der Detailseite von Inhalten angezeigt, oder wenn Kunden Inhalte per Texteingabe oder Auswahl-Filter suchen. Die Wiedergabe erfolgt dann in der maxdome App. Voraussetzung für das Abspielen der maxdome Leih- und Kauf-Inhalte ist ein maxdome Kundenkonto. Der große Vorteil für Film- und Serienfans: maxdome funktioniert ohne Abo, man zahlt nur pro Inhalt."Mehr Flexibilität und einfacher Zugriff auf populäre Inhalte""Nach der Integration der Inhalte von RTL+ ist die Kooperation mit maxdome die nächste Erweiterung, um unsere HD+ TV-App zur zentralen Anlaufstelle für ein großartiges TV-Erlebnis zu machen", sagt Andreas Müller-Vondey, Geschäftsführer der HD PLUS GmbH. "Mit der HD+ TV-App bieten wir allen TV-Haushalten noch mehr Flexibilität und einen einfachen Zugriff auf ihre Lieblingsinhalte: sei es das lineare TV-Programm, die Mediathekenangebote oder Streaminginhalte. Die Kooperation mit maxdome ist dafür ein wichtiger Meilenstein.""Topaktuelle Filme - kurz nach Filmstart""Die Partnerschaft mit HD+ ermöglicht uns, unsere Inhalte einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen", ergänzt Hans D. Henseleit, Geschäftsführer der Videociety GmbH, der Betreiberin von maxdome."Besonders attraktiv ist unser Angebot an topaktuellen Filmen, die schon kurz nach dem Kinostart bei maxdome verfügbar sind, wie beispielsweise "Mikey 17" oder "Captain America - Brave New World" - ganz ohne Abo-Verpflichtung. Die HD+ TV-App bringt Maxdome-Inhalte übersichtlich an einem Ort zusammen und macht sie für alle Haushalte leicht auffindbar. Davon profitieren Filmfans und Serienliebhaber gleichermaßen", betont Stefan Langefeld, ebenfalls Geschäftsführer der Videociety GmbH.Über HD PLUSHD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 100 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.Über die Marke maxdome sowie die Videociety GmbHmaxdome (https://store.maxdome.de/) gehört zu den bekanntesten Online-Videotheken in Deutschland und steht seit fast zwei Jahrzehnten für großartige Streaming-Erlebnisse. maxdome-User können über eine Vielzahl von Endgeräten auf das riesige Film- und Serienangebot zugreifen - ganz ohne Abo! Betreiberin der Streaming-Marke maxdome ist die Videociety GmbH, Hamburg https://www.videociety.eu/, die zur Splendid Gruppe gehört. Videociety ist ein führender Anbieter von Video-on-Demand-Lösungen. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Lizenzierung von Premium-Inhalten und die Bereitstellung technischer Lösungen für Streaming-Dienste. Mit ihrer Expertise unterstützt Videociety Telekommunikations-Unternehmen und andere Partner bei der Implementierung innovativer Entertainment-Angebote.Sollten Sie keine Pressemeldungen mehr erhalten wollen, kontaktieren Sie uns einfach unter frank.lilie@hd-plus.de.Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutzFür Rückfragen von Journalistinnen und Journalisten:Frank LiliePressesprecher HD PLUS GmbHTel.: (089) 1896 1640frank.lilie@hd-plus.deOriginal-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81351/6022163