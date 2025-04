Frankfurt (ots) -30 Prozent schnellere Einarbeitung, höhere Agentenzufriedenheit, bessere Kundenbindung durch gezielte GesprächsführungSpitch, einer der führenden Anbieter von Conversational Agentic AI-Systemen, hat ein neues KI-basiertes Trainingsmodul (https://spitch.ai/de/spitch-agent-coaching/) für Call Center-Agents entwickelt. Dabei werden reale Kundendialoge genutzt, um die Beschäftigten in Contact Centern effizient, praxisnah und interaktiv zu schulen.Die Agenten werden gezielt trainiert auf das Erkennen von Emotionen, auf Gesprächsführung und Formulierung sowie in Bezug auf die richtige Reaktion in schwierigen Situationen. Die Teamleiter im Contact Center erhalten gleichzeitig datenbasierte Einblicke und Echtzeit-Feedback, um das Training individuell anzupassen und messbar zu optimieren.Nach Erfahrungen von Spitch reduziert das Tool die Einarbeitungszeit um bis zu 30 Prozent. Zudem stärkt esdie Gesprächskompetenz im Umgang mit komplexen, emotionalen oder herausfordernden Kundenanliegen. Das datengestützte Coaching erhöht nicht nur die Zufriedenheit der Agenten, sondern stärkt auch die Kundenbindung.Das neue Trainingstool integriert sich nahtlos mit weiteren Spitch-Modulen wie Speech Analytics (erkennt, was im Gespräch funktioniert - und was nicht), Agent Assist (gibt im Live-Gespräch smarte Hilfestellung und Informationen), Knowledge Agent (bietet blitzschnellen Zugriff auf relevantes Wissen) und Quality Management (macht Leistung messbar und Coaching objektiv).Über Spitch: Die Schweizer Spitch AG (https://spitch.ai/) mit Präsenz in Europa, Nord- und Lateinamerika, dem Nahen Osten und Zentralasien ist auf Conversational Agentic AI spezialisiert. Seit 2014 unterstützt Spitch Organisationen dabei, die Kommunikation mit ihren Kunden durch sprach- und textbasierte KI-Lösungen effizienter, zugänglicher und sicherer zu gestalten. Die offene proprietäre Plattform bietet modulare Anwendungen wie virtuelle Assistenten, Sprachbiometrie und Analysefunktionen, die sowohl das Kundenerlebnis verbessern als auch das Servicepersonal entlasten. Spitch begleitet Unternehmen von der strategischen Planung bis zur Umsetzung mit flexiblen Betriebsmodellen und höchsten Datenschutzstandards.Pressekontakt:Weitere Informationen: Spitch AG,Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch, Web: www.spitch.chAnsprechpartnerin für die Presse: Carmen Keller,Marketing & Communication Manager DACH,Tel.: +41 44 542 82 66, E-Mail: carmen.keller@spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden, Deutschland,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.de,www.facebook.de/euromarcomOriginal-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134046/6022187