Köln (ots) -Es wird bunt, es wird stylisch, es wird empowernd - und selbstverständlich crossmedial! Ad Alliance, Daisy Dee Productions und VOX Up schaffen mit der Makeover-Show "Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx" unvergessliche Modemomente. Den Retailer TK Maxx, der das Umstyling erst möglich macht, bringt Daisy Dee, Fashion-Victim und Produzentin der Show, direkt mit in die Kooperation ein; Ad Alliance sorgt dafür, dass niemand an der Show vorbeikommt - promotet sie auf allen Screens. Wer glaubt, eine 25-minütige Werbesendung zu sehen wird eines Besseren belehrt: Das ist Branded Content in Bestform mit einer starken Botschaft.Crossmedia. Crosspromo. Crossover.Mit der neuen Staffel Fashion-Show setzen die Kooperationspartner ein starkes Zeichen in Sachen Brand-Inszenierung und Reichweite. Die insgesamt sechsmal 25 Minuten Sendezeit bei VOX Up, plus Wiederholungen am Folgetag, garantieren eine einzigartige Präsenz im linearen TV. Für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen flankierende, umfangreiche Crosspromotion-Maßnahmen: Neben TV-Spots bei VOX setzt Daisy Dee Production auf eine starke Aktivierung via Social Media - insbesondere auf die Instagram-Accounts von VOX, GALA, VIP.de, INTOUCH und COSMOPOLITAN. Nutzer:innen werden Woche für Woche mit emotionalem Fahsion-Content unterhalten - von Posts und Reels über Stories bis hin zu interaktiven Formaten, die zum Mitmachen animieren. Mit dieser durchdachten medialen Inszenierung, wird nicht nur die Fashion auf allen Ebenen sichtbar, sondern auch die Hauptprotagonist:innen TK Maxx und Daisy Dee - on air, online und on point.Lars-Eric Mann, Chief Marketing Officer Ad Alliance: "Was diese Branded Entertainment Kampagne ausmacht, ist Innovation, Kooperation und kreative Energie - und damit genau das, was VOX, TK Maxx und Daisy Dee mit dieser Staffel verkörpern. Wir bringen Marken, Medien und Menschen auf inspirierende Weise zusammen und schaffen so aufmerksamkeitsstarke Erlebnisse über alle Kanäle hinweg - und echten Impact auf allen Plattformen."Von außen schön. Von innen stark.In den insgesamt sechs Folgen geht es nicht nur um das perfekte Outfit, sondern auch um die kraftvolle Botschaft, dass Mode das Selbstbewusstsein stärken kann. Daisy Dee erklärt: "Das angesagte Fashion Pieces zu finden ist das eine. Mir geht es vielmehr darum, den Kandidatinnen dabei zu helfen, sich rundum wohlzufühlen, sie selbst zu sein und sich auch ein Stück weit zu transformieren. Kleidung ist nicht nur ein Ausdruck von Stil und Individualität, sondern vor allem von Identität. Und genau das spiegelt das Showkonzept wider: Starke Frauen, Diversität und Fashion."Die Kandidatinnen werden hierbei von prominenter RTL-Power unterstützt - darunter Motsi Mabuse, Bruce Darnell, Anna Ermakova, Jorge Gonzales, Natascha Ochsenknecht und Sarah Engels. Gemeinsam mit Daisy Dee helfen sie dabei, die persönliche Stilidentität neu zu definieren und unvergessliche Makeover-Erlebnisse zu schaffen. Eingekauft wird in den TK Maxx Stores, umgezogen im Styling-Bus und dann kommt es zum großen Reveal. Ein Aha-Erlebnis oder eher: Eine Transformation, die die äußere Erscheinung verändert und das Selbstbewusstsein der Kandidatinnen stärkt. Seit dem 27. April 2025 - immer sonntags um 15 Uhr und montags um 13 Uhr bei VOX Up.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachen individueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für die Vermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Group sowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlich vermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact als Dienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarken sowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatz innovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - von Programmatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung. www.ad-alliance.de sowie LinkedINPressekontakt:Zarifa SchmittSenior Managerin Unternehmenskommunikation RTL DeutschlandT: +49 221-456-74201zarifa.schmitt@rtl.deOriginal-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/6022227