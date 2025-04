London (ots/PRNewswire) -adMarketplace stärkt seine europäische Präsenz mit vier wichtigen Neueinstellungen und festigt damit seine Position als weltweit führender Anbieter von Native Search Advertising-Lösungen.adMarketplace, der weltweit führende Anbieter von Native Search Advertising-Lösungen, gibt den Ausbau seines europäischen Teams durch vier bedeutende Neueinstellungen bekannt. Mit Sieglinde Roberts, Pauline Labau, Diego Aravena und Luis Menocal verstärkt das Unternehmen seine Präsenz in wichtigen Märkten wie Deutschland, Frankreich und Spanien - und unterstreicht damit sein anhaltendes globales Wachstum sowie das Engagement, performance-orientierte Werbelösungen für Marken weltweit bereitzustellen.Sieglinde Roberts leitet als Director of Advertiser Sales den DACH-Markt von adMarketplace, nachdem sie nach neun Jahren im Silicon Valley bei eBay Advertising, Rakuten Marketing und Kenshoo führende europäische und US-Brands für innovative Medienlösungen gewinnen konnte. Pauline Labau kommt als Director of Advertiser Sales in Frankreich von IMC und bringt ihre Erfahrung aus der Arbeit mit großen Medienmarken wie Le Figaro und Marie Claire mit. Diego Aravena und Luis Menocal treten beide als Direktoren für den Anzeigenverkauf in Spanien ein. Diego Aravena kommt von Klarna, wo er die Medien- und Werbeabteilungen für den spanischen und portugiesischen Markt leitete, während Luis Menocal von StackAdapt kommt, wo er Verkaufsleiter für den spanischen und französischen Markt war."Wir freuen uns sehr, Sieglinde, Pauline, Diego und Luis in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sie alle bringen ein differenziertes Verständnis ihrer lokalen Märkte in unsere Organisation ein", sagte Samuel Pitt, SVP of Strategic Partnerships und European Managing Director bei adMarketplace. "Jeder von ihnen verfügt über fundiertes regionales Fachwissen und nachgewiesene Erfahrung im Medienvertrieb in wachstumsstarken Märkten, was unser ohnehin schon erstklassiges Team weiter stärkt.""Das Wachstum auf dem EU-Markt erweitert unsere Fähigkeit, das Search-Erlebnis der Verbraucher auf globaler Ebene zu erneuern", sagte Adam J. Epstein, Co-CEO und Präsident von adMarketplace. "Mit diesen strategischen Neueinstellungen wird adMarketplace neue Märkte erschließen, um die wachsende globale Nachfrage nach Native Search Advertising zu bedienen."Mit den aktuellen Neueinstellungen wächst die Belegschaft von adMarketplace in Europa auf über 30 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen sowie in der europäischen Zentrale in London. Ziel ist es, das Werbenetzwerk in der Region im laufenden Geschäftsjahr um 80 Prozent auszubauen. Aktuell nutzen mehr als 40 der weltweit führenden Marken - darunter Adidas und Vodafone - das Native Search Netzwerk von adMarketplace in 15 europäischen Märkten.Über adMarketplaceadMarketplace ist seit über 25 Jahren der führende Anbieter im Bereich Native Search Advertising. Das Unternehmen liefert relevante Suchanzeigen, die nativ in Apps, Websites und Plattformen außerhalb klassischer Suchmaschinen integriert sind. Weltweit setzen führende Marken auf die Lösung von adMarketplace, um zusätzliche Umsätze zu generieren und die Effizienz ihrer Mediaausgaben zu steigern. Als echter Marktplatz ist adMarketplace zudem ein führender Monetarisierungspartner für Publisher im Open Web.. Ziel ist es, die Consumer Journey mit relevanten, nativ eingebundenen Suchanzeigen anzureichern, deren Performance messbar zu machen und damit nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr über uns, indem Sie unsere Website besuchen und uns auf LinkedIn und Instagram folgen.Haidi Kelly, SVP of Marketinghkelly@admarketplace.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2346636/adMarketplace_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/admarketplace-erweitert-seine-globale-prasenz-mit-strategischen-einstellungen-in-europa-302440534.htmlOriginal-Content von: adMarketplace, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179446/6022224