Stuttgart (ots) -SWR Kultur mit großem Angebot beim eigenen Musikfestival / Ab 1. Mai Konzert-Highlights der Schwetzinger SWR Festspiele live in SWR Kultur, darüber hinaus zahlreiche weitere Formate im Radioprogramm, auf SWRKultur.de und vor Ort im Schwetzinger SchlossNeben der Liveübertragung von musikalischen Highlights und zahlreichen Mitschnitten der Konzerte und Opern der Schwetzinger SWR Festspiele mit späteren Sendeterminen begleitet SWR Kultur das eigene Musikfestival für klassische Musik mit Interviews und Hintergrundberichten in den Magazin-Sendungen "Treffpunkt Klassik" und "Treffpunkt Musik". Dazu kommen Veranstaltungen wie die eigens für die Festspiele konzipierten Konzerte, Live-Übertragungen und Aufzeichnungen etablierter Sendungsformate, die vom Studio verlegt ins Schwetzinger Schloss für Publikum geöffnet sind. Damit zeigt sich SWR Kultur nicht nur als wichtiger Partner der Schwetzinger SWR Festspiele, sondern leistet auch einen bedeutsamen Beitrag zum kulturellen Angebot in der Metropolregion Rhein-Neckar.Öffentliche Veranstaltungen mit bekannten Radioformaten3. Mai 2025, 12 Uhr"SWR Kultur lesenswert" zum Thema "Casanova und der Reiz der Verführung"10. Mai 2025, 9 Uhr"SWR Kultur Musikstunde - Das Rätsel" mit Katharina Eickhoff und dem Frank Dupree Trio (live im Radio)29. Mai 2025, 17 Uhr"SWR Kultur Musikalisches Quintett", u. a. mit den Musikkritiker:innen Susanne Benda (Stuttgarter Zeitung) und Jan Brachmann (F.A.Z.)31. Mai 2025, 9 Uhr"SWR Kultur Musikstunde - Die Musikalische Monatsrevue" mit Lars Reichow (live im Radio)Live-Konzerte in SWR Kultur4. Mai 2025, 11.04 Uhr"Sinfonische Miniaturen" mit Daniel Dodds (Violine), Raphaela Gromes (Violoncello) und dem Klavierduo Tal & Groethuysen11. Mai 2025, 11 UhrMartina Gedeck schildert die Dreiecksgeschichte zwischen Clara und Robert Schumann sowie Johannes Brahms. Musikalisch begleitet wird sie vom Schumann Quartett11. Mai 2025, 19.30 Uhr"Nymphen, Lilien und ein Apfel" mit Clare Wilkinson (Mezzosopran), Veronika Skuplik (Violine), Hille Perl (Viola da Gamba) und Andreas Arend (Theorbe, Konzeption)Vollständige Sendungsübersicht zum Herunterladen (PDF), kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links auf SWR.de/kommunikation (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/index.html)Detaillierte Programminformationen und Sendehinweise auf schwetzinger-swr-festspiele.de