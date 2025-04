Hamburg (ots) -Tchibo setzt ein weiteres Zeichen für Nachhaltigkeit und führt ab dem 6. Mai 2025 ein neues 5er-Set Baby-Bodys ins Sortiment ein, das nach den strengen Kriterien von circular.fashion entworfen wurde. Dieses Produkt ist Teil der Bündnisinitiative "Implementing Circularity in the Textile Industry" (ICTI), die darauf abzielt, den Textilkreislauf zu schließen und nachhaltige Standards in der Modebranche zu etablieren.Kreislauffähiges Design für eine nachhaltige ZukunftDie Textilindustrie steht vor großen Herausforderungen: Laut Greenpeace verursacht die Produktion von Textilien rund 11 % der globalen Treibhausemissionen. Zudem landen 80 % aller Textilien auf Deponien oder werden verbrannt, während nur 1 % recycelt wird. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, setzt Tchibo auf das Konzept der Kreislaufwirtschaft. Das neue Baby-Body-Set ist durch seine hohe Material- und Garnqualität besonders langlebig. Dies belegen diverse Tests, u.a. Farbechtheit, Reißfestigkeit, Pilling-Beständigkeit, Formbeständigkeit. Dank der Knopfleiste wächst der Body mit und passt für mehrere Größen, sodass er lange getragen werden kann. Außerdem wurde der Body so konzipiert, dass er am Ende seiner Nutzungsdauer vollständig recycelt oder wiederverwendet werden kann.Die Langarm-Bodys in den Größen 50/56 - 98/104 bestehen zu 95 % aus Bio-Baumwolle und zu 5 % aus Elasthan. Sie sind in vier hellen Farben gestaltet, besonders formbeständig und bei 60 °C waschbar. Ab dem 6. Mai 2025 sind die Baby-Bodys für 22,99 EUR unter www.tchibo.de erhältlich.Transparenz und Rückführung durch digitalen ProduktpassJeder Body ist mit einem digitalen Produktpass ausgestattet, der als QR-Code auf dem Pflegeetikett integriert ist. Diese sogenannte circularity.ID® ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, detaillierte Informationen über die Materialien, die Herstellung und die Rückgabemöglichkeiten des Produkts zu erhalten. Durch einfaches Scannen des QR-Codes können sie nachvollziehen, welchen Weg das Kleidungsstück genommen hat und wie es am Ende seiner Lebensdauer wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann. Dafür hat Tchibo gemeinsam mit der bonprix Handelsgesellschaft ein eigenes Rücknahmesystem etabliert, über das die Kundinnen und Kunden die Produkte kostenfrei zurückschicken können. So finden sie neue Besitzer oder werden hochwertig recycelt.Gemeinsam für eine kreislauffähige TextilindustrieTchibo ist Teil der Bündnisinitiative "Implementing Circularity in the Textile Industry", die in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) umgesetzt wird. Die Initiative setzt sich dafür ein, den Textilkreislauf zu schließen und nachhaltige Standards zu etablieren. Im Rahmen der ICTI-Initiative arbeiten unter der Leitung von circular.fashion Vertreterinnen und Vertreter aus den beteiligten Unternehmen - darunter ALDI SÜD, Blutsgeschwister, KiK, Otto Group mit OTTO und bonprix und Tchibo - in multidisziplinären Teams zusammen.Ein wesentlicher Bestandteil der Initiative ist die Einbindung der Lieferanten in den Produktionsländern. Durch ihre Beteiligung während der Produktentwicklung und vor den Produktionsschritten wird sichergestellt, dass die Designstrategien umsetzbar sind und alle Beteiligten von den neuen Prozessen profitieren können."Als Teil der Textilindustrie haben wir die Verantwortung, unsere Kundinnen und Kunden auf die Reise der Kreislauffähigkeit mitzunehmen. Durch unsere Beteiligung an der Initiative des Textilbündnisses setzen wir uns dafür ein, Produkte zu schaffen, die langlebig, reparierbar und recyclingfähig sind", sagt Lydia Schmidt, Senior Sustainability Manager von Tchibo.Umfassendes Engagement für nachhaltige ModeTchibo engagiert sich seit Jahren für ökologische und soziale Verträglichkeit in der Fashion Industrie. Viele Produkte tragen renommierte Zertifizierungen wie den Global Organic Textile Standard (GOTS) und den Grünen Knopf, die hohe ökologische und soziale Standards gewährleisten. Vielfach werden recycelte Materialien, beispielsweise Polyesterfasern aus PET-Flaschen, verwendet.Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier:https://www.tchibo.com/de/de/stories/warum-brauchen-wir-circular-fashionhttps://www.tchibo.com/de/de/stories/circular-design-workshop-textilbundnisPressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9283/6022215