Die branchenweit erste hochvolumige Wasserstofftankstelle der Klasse 8

POOLER, GEORGIA / ACCESS Newswire / 28. April 2025 / HydroFleet, Inc. ("HydroFleet") freut sich sehr, den Bau seiner neuen Wasserstoffproduktions- und -tankanlage am neuen Standort von HTWO Energy Savannah in Pooler, Georgia, bekannt zu geben. Diese hochmoderne Anlage stellt eine bedeutende Investition in saubere Energie- und nachhaltige Transportlösungen dar mit dem Ziel, emissionsfreie Schwerlastkraftwagen mit brennstoffzellenelektrischem Antrieb (FCEV) zu bedienen. Diese Investition wird die regionale Infrastruktur für saubere Energie durch die Unterstützung von emissionsfreien Schwerlastkraftwagen und anderen umweltfreundlichen Fahrzeugen signifikant verbessern, unter anderem Hafenanwendungen und nahe gelegene Eisenbahnen, und gleichzeitig zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Betankungsanlage von HTWO Energy Savannah

Die Abbildungen der Station von HTWO Energy Savannah sind repräsentativ für die geplante Anlage in Pooler, GA

"Pooler ist aufgrund seiner Nähe zu wichtigen Fernstraßen, zum Hafen von Savannah und zu potenziellen Flottenkunden ein idealer Standort für die Anlage von HydroFleet", sagte Scott Moe, President und CEO von HydroFleet, der sich begeistert zu dem Projekt äußerte. "Wir wissen, dass die Kunden emissionsfreie Flotten wollen, aber Probleme haben, das gesamte Wasserstoff-Ökosystem zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu beziehen. Durch strategische Partnerschaften und bewährte, sichere Technologien löst HydroFleet dieses schwierige Problem der Branche. Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Pooler, um die Umstellung auf saubere Energie hin zu kosteneffizienten, emissionsfreien Schwerlastkraftwagen-Flotten hier in Georgia und in den gesamten USA anzuführen."

Die Investition von HydroFleet in Pooler wird voraussichtlich bedeutende wirtschaftliche Vorteile für das Gebiet mit sich bringen, Arbeitsplätze schaffen und Pooler sowie den Großraum Savannah, GA, als führende Region für saubere Energielösungen positionieren. Die Anlage wird eine fortschrittliche Wasserstoffproduktions- und -verteilungstechnologie nutzen, um Emissionen und Lärmbelästigung zu reduzieren und so einen Beitrag zu einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft für die Community leisten.

"HTWO Energy Savannah ist eine bahnbrechende Wasserstoffproduktions- und -tankanlage für die Schwerlastkraftwagen-Industrie, in der emissionsfreie LKW an einem einzigen Ort in der Region Savannah bequem, schnell und einfach tanken können", erklärte Jim Park, SVP, Geschäftsbereich Nutzfahrzeuge und Wasserstoff-Brennstoffzellen, Hyundai Motor North America. "Die Wasserstofftankanlage HTWO Energy Savannah wird auch unsere Vision für Hyundai Motor Group Metaplant America ("HMGMA") Clean Logistics erfüllen und es unserem innovativen neuen Elektrofahrzeugwerk ermöglichen, Werksendungen innerhalb eines sauberen, emissionsfreien Ökosystems zu transportieren."

"Dies ist für die Dekarbonisierung von emissionsintensiven Hafenoperationen und wichtigen Logistikkorridoren ein bedeutender Schritt nach vorne", sagte Jonathan Choi, CEO, HTWO Logistics. "HTWO Energy Savannah liefert Wasserstoffkraftstoff für unsere wasserstoffbetriebene LKW-Flotte Hyundai XCIENT der Klasse 8, und dies sorgt bei der neuen Hyundai Motor Group Metaplant America von Hyundai für eine saubere Logistik."

John Porter, CEO von Capital Development Partners, dem Grundstückseigentümer und Projektträger, merkte weiter an: "Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit HydroFleet bei diesem bahnbrechenden Projekt. Diese Wasserstoffproduktionsstation wird nicht nur die lokale Wirtschaft fördern, sondern Pooler auch als führende Region für saubere Energielösungen etablieren. Unser Engagement für nachhaltige Entwicklung passt ideal zu der Vision von HydroFleet für eine grünere Zukunft."

Seth Greengrass, Direktor von Origination of Axpo, dem globalen Energieversorger für das Projekt, äußerte sich dazu wie folgt: "Axpo ist stolz darauf, die innovative Wasserstoffproduktionsanlage von HydroFleet unterstützen zu können. Unsere Expertise in den Bereichen Energiehandel und Risikomanagement gewährleistet eine zuverlässige und effiziente Versorgung mit Rohmaterial und wird zum Erfolg dieser umweltfreundlichen Initiative beitragen."

HydroFleet ging bei der Entwicklung der hochmodernen Wasserstoffanlage außerdem eine Partnerschaft mit der Savannah Economic Development Authority ("SEDA") und der Southeast Hydrogen Energy Alliance ("SHEA") ein. Die Zusammenarbeit umfasste umfangreiche Planung, strategische Standortwahl, diffizile Genehmigungsverfahren und solide Initiativen zur Information der Öffentlichkeit, um den Erfolg des Projekts und die Einbeziehung der Community zu gewährleisten.

Das Geschäft wurde mit rechtlicher Unterstützung von Jennifer Surprenant und Raffael Fiumara, beide Gesellschafter von Greenberg Traurig LLP, zum Abschluss gebracht. Berater von HydroFleet war Lazard, Inc.

Über HydroFleet:

HydroFleet steht an der Spitze der Revolution im Bereich saubere Energien und ist ein Vorreiter beim Übergang zu wasserstoffbetriebener Mobilität und bei der Einführung grüner Technologien. Wir statten Industrien und Flotten mit einem sich weiterentwickelnden Angebot an optimierten Lösungen aus, welche die betriebliche Effizienz und die Rentabilität maximieren. Die vielseitigen Wasserstofflösungen von HydroFleet bedienen ein zunehmendes Spektrum von Wasserstoffanwendungen und sorgen für einen mühelosen Übergang zu einer nachhaltigen Flotte. HydroFleet, Power to make a difference. Bitte besuchen Sie www.hydrofleet.com.

HTWO-Anlage in Pooler

Die Abbildungen der Station von HTWO Energy Savannah sind repräsentativ für den geplanten Standort Pooler, GA

