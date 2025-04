Leifheit, 1959 gegründet, hat eine starke Position im europäischen Haushaltswarenmarkt aufgebaut, insbesondere auf dem deutschen Markt, wo das Unternehmen eine führende Stellung einnimmt. Leifheit profitiert von einer starken Marke, langfristigen Einzelhandelsbeziehungen und einem gut entwickelten Vertriebsnetz. Das Unternehmen ist bekannt für hochwertige, funktionale Produkte und hat sich an die Einzelhandelstrends angepasst, indem es größeren Wert auf Design legt und seine E-Commerce-Präsenz ausgebaut hat. Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung haben die Effizienz und Konsistenz verbessert, was in den letzten Jahren zu erheblichen Verbesserungen der Brutto- und Betriebsmargen geführt hat. Das Unternehmen nutzt seinen konstant starken freien Cashflow, um die Investoren mit einer stetig steigenden Dividende zu belohnen, die derzeit eine Rendite von rund 6 % bietet, während es ein Mindest-Ausschüttungsverhältnis von 75 % beibehält. Auf der Grundlage seiner starken Position in den Kernmärkten ist Leifheit gut positioniert, um über Deutschland hinaus in ausgewählte europäische Märkte weiter zu expandieren. Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage von Leifheit mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von 30,00 EUR auf, was ein Aufwärtspotenzial von 37,6 % bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/leifheit-ag