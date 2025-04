Der dänische Hersteller fermentierter Zutaten FERM FOOD ApS hat die EU-Zulassung für seine Novel Food-Anwendung erhalten, die es dem Unternehmen erlaubt, seinen fermentierten Rapskuchen für Lebensmittel zu vermarkten.

Viele von uns kennen die gelben, duftenden Rapsfelder, die im Frühjahr die Landschaft schmücken. Aber nur wenige wissen, dass Rapskuchen bis heute als Lebensmittel verboten war.

Raps war verboten bis heute

Raps, auch bekannt als Canola, wird hauptsächlich wegen seiner ölreichen Samen angebaut, die zu Speiseöl gepresst werden. Zwar ist Rapsöl nach Belieben für die Pfanne erlaubt, jedoch ist der verbleibende proteinreiche Presskuchen in der EU bis heute für den menschlichen Verzehr strikt verboten.

Infolgedessen wird Rapskuchen hauptsächlich für Tierfutter und Biogas verwendet.

Die EU-Vorschrift, die den Verzehr von Raps verbietet, nennt sich Novel Food und bedeutet, dass nur Lebensmittel vermarktet werden dürfen, die vor dem 15. Mai 1997 von Menschen verzehrt wurden.

Um von der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA eine Zulassung zu erhalten, muss der Antragsteller klinische Studien und Dokumentationen durchführen, was kostspielig ist und Jahre in Anspruch nimmt.

Zwar hatte ein finnischer Antragsteller die Zulassung für seine verarbeitete Version von Rapskuchen erhalten, jedoch waren die Spezifikationen eng gefasst und nicht auf den typischen dänischen oder EU-Rapskuchen anwendbar.

Aber jetzt haben sich die Dinge geändert.

Fermentierter Rapskuchen ist die neue Proteinquelle für Lebensmittel

FERM FOOD ApS, ein auf fermentierte Zutaten für Lebensmittelproduzenten spezialisierter Hersteller, hat eine Erweiterung der in der EU zulässigen Spezifikationen für Rapskuchen beantragt, und heute, am Dienstag, den 29. April, tritt die Genehmigung der neuen Spezifikationen in Kraft.

Folglich kann FERM FOOD ApS fortan fermentierten Rapskuchen für die Lebensmittelindustrie produzieren.

Rapskuchen enthält 28-30 Eiweiß und ist eine eher lokale Lösung für eine Proteinquelle für Lebensmittel. Und es gibt reichlich davon genug, um Lebensmittelhersteller und Verbraucher in großem Umfang und zu vernünftigen Preisen zu versorgen.

Der dänische Industrieverband für Getreide und Futtermittel, DAKOFO, äußerte sich begeistert über die neue EU-Zulassung:

"Wir sind Weltmeister im Anbau von Raps in der EU. Daher ist die Erweiterung der bestehenden Zulassung durch die EU ein enormer Vorteil für die Rapsproduktion und pflanzliche Proteine für Lebensmittel in der EU. Wir danken dem Novel Food-Team der dänischen Lebensmittelbehörde für ihre wertvollen Beiträge zu diesem Prozess ", so Emil Dalsgaard Hansen, Direktor von DAKOFO.

Ein bitterer Nachteil von Raps ist behoben

Rapskuchen hat einen Nachteil.

In seiner Rohform enthält Rapskuchen Glucosinolate, eine Substanz, die die Pflanze vor Schädlingen, Bakterien und Schimmel schützt. Glucosinolate verleihen dem Saatgut seinen bitteren Geschmack, was die Verwendung von Rapskuchen in Lebensmitteln erschwert.

FERM FOOD hat dieses Problem durch sein patentiertes Verfahren gelöst, bei dem Millionen gesundheitsfördernder Milchsäurebakterien und die Solid-State-Fermentation zum Einsatz kommen.

Bei der Fermentation von Rapskuchen mit Milchsäurebakterien setzt ein biologischer Prozess ein, bei dem neue nützliche Abbaustoffe entstehen und unerwünschte Stoffe, darunter der bittere Geschmack, abgebaut werden.

Daher kann der fermentierte Rapskuchen von FERM FOOD für viele Lebensmittel wie Brot, Kuchen, Pâté, Würste und pflanzliche Lebensmittel verwendet werden.

Keine Zusatzstoffe bei fermentiertem Rapskuchen

Durch die Fermentierung entwickelt Raps außerdem konservierende Eigenschaften.

Das bedeutet, dass die Verwendung von fermentiertem Rapskuchen in Brot die Haltbarkeit von Lebensmitteln auf natürliche Weise und ohne Konservierungsstoffe verlängern kann.

"Verbraucher räumen Clean-Label-Lebensmitteln hohe Priorität ein. Deshalb ist fermentierter Rapskuchen eine naheliegende Lösung, um sowohl funktionelle Zusatzstoffe als auch Konservierungsmittel in Lebensmitteln zu ersetzen und das Endprodukt natürlicher zu machen", erklärt Jens Legarth, Gründer und CEO von FERM FOOD.

Fermentierter Rapskuchen in Brot

Die Lebensmittelindustrie zeigt großes Interesse an fermentiertem Rapskuchen.

Jytte Kruse, Inhaberin der Bäckerei Vadehavsbageriet im Süden Dänemarks, hat bereits fermentierten Rapskuchen in mehreren ihrer Brote verwendet, die als Bake-off-Produkte im Einzelhandel sowie für die Gastronomie verkauft werden.

"Mit fermentiertem Rapskuchen im Brot können wir den Proteingehalt erhöhen, das Aminosäureprofil verbessern und gleichzeitig die Haltbarkeit der Brote auf vollkommen natürliche Art verlängern. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet derzeit an noch mehr Produkten mit diesem fantastischen Rohstoff", sagt Jytte Kruse.

Das Brot ist über den dänischen Online-Einzelhandel nemlig.com und über den Lebensmittellieferanten Dansk Cater erhältlich und wird demnächst in öffentlichen Kantinen in Süddänemark serviert.

Laut Søren Lange, Head of Development bei FERM FOOD ApS, wird 2025 das Jahr, in dem Rapskuchen in noch mehr Lebensmitteln verwendet wird:

"Kunden haben auf die EU-Zulassung gewartet, um mit der Entwicklung neuer Clean-Label- und proteinreicher Produkte zu beginnen. Deshalb bin ich überzeugt, dass Verbraucher bis Ende 2025 noch mehr Lebensmittel mit fermentiertem Rapskuchen kaufen können."

FAKTENBOX

Tatsachen über Rapskuchen

Raps ist eine der häufigsten und proteinreichsten Nutzpflanzen in der EU.

Rapskuchen enthält 28-30 Eiweiß, ist reich an essenziellen Aminosäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann, und ist reich an Mineralien und Vitaminen.

Im Jahr 2022 wurden allein in Dänemark 894.000 Tonnen Raps produziert (Statistics Denmark), was etwa 447.000 Tonnen Rapskuchen oder 75 Kilo Rapskuchen pro Däne und Jahr entspricht (Statistics Denmark).

Die EU produziert jährlich 19,8 Millionen Tonnen Raps (AgriData, 2023). Raps ist nach Soja die zweitgrößte Eiweißpflanze der Welt. Daher spielt die gelbe Nutzpflanze für die EU eine entscheidende Rolle, wenn es um eine größere Selbstversorgung mit Eiweiß, robustere Wertschöpfungsketten und weniger Sojaimporte geht.

Tatsachen über Novel Food:

Die Novel Food-Verordnung der EU-Kommission legt fest, dass Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 in der EU nicht in nennenswertem Umfang zum Verzehr verwendet wurden, nicht ohne EU-Zulassung vermarktet werden dürfen.

Die Novel Food-Vorschriften bedeuten, dass Rapskuchen nur nach Zulassung und ausschließlich in festgelegten Mengen entsprechend der jeweiligen Lebensmittelkategorie in Lebensmitteln verwendet werden darf.

Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ist für die Bearbeitung von Novel Food-Anträgen zuständig.

Die von der EU genehmigten neuen Spezifikationen für Rapskuchen für Lebensmittel können hier nachgelesen werden: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500682

Über FERM FOOD

FERM FOOD ApS ist ein dänischer Hersteller fermentierter Zutaten für Lebensmittel. Das Unternehmen nutzt seine patentierte Solid-State-Fermentationstechnologie, um aus Pflanzen, Getreide und Gemüse nahrhafte und funktionelle pflanzliche Inhaltsstoffe wirtschaftlich und nachhaltig für die gesamte Wertschöpfungskette herzustellen: vom Feld bis auf den Teller.

Für weitere Informationen besuchen Sie ferm-food.com.

