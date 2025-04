Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Dem Bund-Future scheint zunächst die Kraft nach oben ausgegangen zu sein, so die Analysten der Helaba. Noch stünden MACD und DMI im Kauf, ersterer verliere aber ebenso an Dynamik wie der ADX, der ohnehin schon unter die Marke von 20 gesunken sei. Auch Stochastic und RSI würden unter Schwungverlust leiden. Fortgesetzte Rücksetzer könnten nicht ausgeschlossen werden und der Future fände zunächst Halt an der 21-Tage-Linie bei 130,52 und folgend im Bereich um 130. Unter anderem seien dort die 55-Tage-Linie und das 38,2%-Retracement der Erholung von 126,53 bis 130,03 zu lokalisieren. Widerstände jenseits des Monatshochs (132,03) seien unverändert bei 130,56 und 132,80 zu sehen. (29.04.2025/alc/a/a) ...

