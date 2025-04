Frankfurt (www.fondscheck.de) - Goldman Sachs Asset Management hat die Auflegung verschiedener aktiv gemanagter Aktien Exchange Traded Funds (ETFs) in Europa bekannt gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von Goldman Sachs Asset Management:Als erster von fünf geplanten Fonds kommt der Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF (GQUS) (ISIN IE000HYFO765/ WKN nicht bekannt) auf den Markt. Er ist an der London Stock Exchange und der Deutschen Börse notiert, weitere Listings an wichtigen europäischen Börsen sollen folgen. Während der erste Fonds ein Engagement in US-Aktien ermöglicht, werden die vier kommenden Fonds Zugang zu Aktien aus den USA, Europa, Japan und diversen Schwellenländern bieten. ...

