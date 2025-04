LG Energy Solution will ein Joint Venture mit Derichebourg gründen, einem französischen Recycler von Metallabfällen, um eine Batterie-Recyclinganlage zu bauen. Der Standort steht bereits fest, die Bagger sollen ab dem kommenden Jahr rollen. Der Bau wird 2026 in Bruyeres-sur-Oise in der nordfranzösischen Region Val-d'Oise beginnen, die Inbetriebnahme ist für 2027 geplant, wie der südkoreanische Batteriehersteller mitteilt. Auch wenn jetzt erst der ...

