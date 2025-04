Husum (ots) -Die Herausforderungen für produzierende Unternehmen sind komplex: Energiepreise, Versorgungssicherheit und Klimaziele müssen gleichzeitig gemeistert werden. Viele Entscheiderinnen und Entscheider fragen sich daher: Wie lässt sich die Transformation zur klimaneutralen Produktion konkret angehen - und zwar wirtschaftlich, verlässlich und technisch machbar?Genau hier setzt die Konferenz INDUSTRY MEETS RENEWABLES (IMR) an. Am 4. Juni 2025 treffen sich Fach- und Führungskräfte aus Industrie und Mittelstand in Neumünster, um darüber zu sprechen, wie die Versorgung mit regenerativen Energien in Industrie und Betrieben gelingt. Die INDUSTRY MEETS RENEWABLES ist die Plattform für erfolgreiche Energiewende-Projekte und bietet hochkarätige Vorträge, praxisnahe Einblicke und wegweisende Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung.Von der Vision zur AnwendungIm Mittelpunkt der IMR stehen konkrete Projekte. Unternehmen berichten, wie sie Energiemanagement, Speichertechnologien, Wasserstoff, Prozesswärme oder intelligente Steuerungslösungen einsetzen und welche Schritte sie auf dem Weg zur fossilfreien Produktion gehen.Ob Eigenversorgungskonzepte, Sektorenkopplung oder Netzintegration: Die INDUSTRY MEETS RENEWABLES bietet einen praxisnahen Überblick, was heute schon möglich ist - und welche Herausforderungen diskutiert werden müssen. Das Besondere: Der Austausch findet auf Augenhöhe statt - direkt zwischen Projektverantwortlichen, Technikpartnern, Branchenexpert*innen und Entscheider*innen.Namhafte Unternehmen und Speaker*innenDas gesamte Branchenspektrum wird auch durch die Podiumsgäste und Impulsgeber der IMR repräsentiert. Neben dem Schirmherrn Tobias Goldschmidt, Energiewendeminister des Landes Schleswig-Holstein, sprechen unter anderem Vertretende der Brüninghoff-Gruppe, der KGAL GmbH & Co. KG, der TenneT TSO und der YARA Brunsbüttel GmbH.Fokus: Lösungen, Austausch, UmsetzungDas Vortragsprogramm zeichnet sich durch themenspezifische Panels, Erfahrungsberichte aus unterschiedlichen Branchen und einen klaren Fokus auf Umsetzbarkeit aus. Auch das Networking spielt eine zentrale Rolle: Die Konferenz bietet Raum für Gespräche, neue Kontakte und Kooperationen - bewusst jenseits klassischer Messeformate.Ein Pflichttermin für alle, die Transformation aktiv gestaltenOb Nachhaltigkeitsverantwortliche, Energiebeauftragte oder Geschäftsführende - wer für die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens Verantwortung trägt, findet auf der IMR Orientierung, konkrete Beispiele, inspirierende Impulse und wertvolle Kontakte. Denn die industrielle Transformation braucht nicht nur klare Ziele, sondern auch die richtigen Wege dorthin.Mehr Informationen und Anmeldung unter:imr.wattzweipunktnull.dePressekontakt:watt_2.0 e.VMai-Inken Knackfuß (Geschäftsführung)Telefon: 04671 60 74 234 / Mobil: 0172 688 62 33Mail: m.knackfuss@watt20.deOriginal-Content von: watt_2.0, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179447/6022258