Frankfurt/Main (ots) -- Umwelt-, Energie- und Arbeitsschutzmanagement für die konkrete Anwendung- Berücksichtigung von System-Schnittstellen durch einheitlichen Aufbau- Orientierung an Leitnormen ermöglicht integrierte SichtweiseUmwelt, Energie und Arbeitsschutz - mit E-Trainings zu diesen drei Bereichen erweitert die DGQ ab Juni 2025 ihr betriebliches Weiterbildungsangebot für Managementsysteme. Die DGQ reagiert mit diesen eintägigen Live-Online-Trainings auf den gestiegenen Bedarf an kompakten und praxisnahen Einführungen.Drei Managementsysteme, ein KonzeptDie neuen Online-Trainings vermitteln das notwendige Basiswissen über die jeweilige DIN ISO-Norm sowie über relevante gesetzliche Anforderungen:- Umweltmanagement - Grundlagen der DIN ISO 14001 (https://shop.dgq.de/products/umweltmanagement-grundlagen): Umweltmanagement nach der international anerkannten DIN ISO 14001 unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, ihre Umweltleistung zu verbessern und nachhaltiger zu wirtschaften.- Energiemanagement - Grundlagen der DIN ISO 50001 (https://shop.dgq.de/products/energiemanagement-grundlagen): Steigende Energiekosten, gesetzliche Anforderungen durch das Energieeffizienzgesetz und der Fokus auf nachhaltige Ressourcennutzung - ein effizientes Energiemanagementsystem ist heute unerlässlich.- Arbeitsschutzmanagement - Grundlagen der DIN ISO 45001 (https://shop.dgq.de/products/arbeitsschutzmanagement-grundlagen): Ein Arbeitsschutzmanagementsystem ist nicht generell gesetzlich vorgeschrieben. In bestimmten Branchen, beispielsweise Industrie und Produktion, gelten jedoch verschärfte Arbeitsschutzvorgaben. Wer ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach DIN ISO 45001 betreibt, kann diese mit geringerem Aufwand umsetzen.Aus der Praxis, für die Praxis und auf den PunktBei der Konzeption der Online-Trainings standen Kompaktheit und Praxisrelevanz im Vordergrund. So wurde das neue Angebot durch erfahrene Trainer:innen mit langjähriger Praxiserfahrung für den direkten Einsatz im Arbeitsumfeld entwickelt. Bewusst hat die DGQ ein Angebot geschaffen, das konkretes Anwendungswissen effizient, kompakt und damit kostengünstig vermittelt.Vorteile durch Harmonized Structure und BaukastenprinzipDie drei Online-Trainings orientieren sich an der jeweiligen Leitnorm (DIN ISO 14001, DIN ISO 45001, DIN ISO 50001). Ein weiterer Schwerpunkt bei der Entwicklung lag auf dem einheitlichen Aufbau. Da die Normen auf der Harmonized Structure basieren, folgen auch die Trainings einer einheitlichen Grundstruktur, verwenden gleiche Definitionen und Terminologien. Sie vermitteln die zentralen Prinzipien auf vergleichbare Weise. Dadurch wird es den Teilnehmenden erleichtert, Synergien zwischen den Managementsystemen zu erkennen, bestehende Systeme zu erweitern oder zu integrieren. Der einheitliche Aufbau unterstützt zudem dabei, sich auch in weiteren Online-Trainings der DGQ im Bereich Managementsysteme schnell zurechtzufinden."Bei der Entwicklung dieser Trainings waren uns zwei Punkte besonders wichtig", erklärt Andreas Heinz, Leiter Produktmanagement bei der DGQ, das Konzept, "Erstens bieten wir einen kompakten und praxisnahen Zugang zu der Thematik. Dies ermöglicht es den Teilnehmenden, sich das Fachwissen schnell und effizient anzueignen und es unmittelbar in ihrem Arbeitsumfeld anzuwenden. Zweitens haben wir darauf geachtet, alle Trainings nach derselben Struktur aufzubauen - Teilnehmende finden sich dadurch schnell zurecht und können sich bei Bedarf gezielt weitere Systeme erschließen."Die neuen E-Trainings richten sich in erster Linie an angehende Beauftragte. Darüber hinaus bieten sie den idealen Einstieg für alle Fachkräfte, die häufig übergreifend mit Beauftragten zusammenarbeiten und sich schnell und effizient mit den Systemen vertraut machen möchten. Somit sind die neuen E-Trainings für alle Mitarbeitenden von Interesse, deren Aufgabengebiet eine Schnittstelle zu einem oder verschiedenen der drei Systeme aufweist.Die ersten Trainings starten Anfang Juni. Folgetermine stehen ebenfalls schon fest.Weitere Informationen finden Interessierte auf shop.dgq.de.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) ist überzeugt, dass Qualität das Herzstück allen Erfolgs ist. Leidenschaftlich arbeitet sie daran, die Bedeutung und Wirksamkeit von Qualität in Wirtschaft und Gesellschaft zu stärken. Als zentrale, deutsche Qualitätsgesellschaft konzentriert die DGQ ihr vielfältiges Angebot vor allem auf die Themenfelder "Managementsysteme", "Qualitätssicherung", "Audit", "Normung", "Organisationsentwicklung" und "Nachhaltigkeit".Das einzigartige Netzwerk der DGQ vereint fast 6.000 Qualitätsexperten in Unternehmen aller Größen und Branchen. Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direkten Erfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Fach- und Austauschgruppen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste und umfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungen und Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sich in nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften sowie Gremien zur Gestaltung zentraler Normen.Der Forschungsbereich FQS e.V. koordiniert öffentlich geförderte Forschungsprojekte und gestaltet den Know-how-Transfer in Unternehmen.Mit mehr als 200 Trainern sowie über 1.200 praxisbezogenen Trainings stellt die DGQ ein breites betriebliches Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Mit Consultingangeboten unterstützt sie zudem bei der Umsetzung in Organisationen.Die unabhängige DGQ-Personenzertifizierungsstelle erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate.Auf Basis ihres umfassenden Engagements für Qualität gestaltet die DGQ wissensbasierte Leistungen und Lösungen für Gegenwart und Zukunft.PressekontaktUnternehmenskommunikation DGQHinrich StoldtTelefon: 069 95424-170E-Mail: hinrich.stoldt@dgq.de