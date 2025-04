Zürich (ots) -In der Serie "Digital Athletes" von localsearch, Digital Partner der Swiss Ice Hockey Federation SIHF, berichtet Dominik Egli von seinen sportlichen Meilensteinen und grossen Zielen für die Zukunft. Digitale Tools unterstützen ihn auf diesem Weg.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Die Begeisterung für den Eishockey-Sport hat Dominik Egli von seinem Vater übernommen, der selbst hobbymässig spielte. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte er im Alter von vier Jahren in der Hockeyschule Frauenfeld. Schon als Kind und Jugendlicher war Eglis Alltag geprägt von Training, Turnieren und grossen Träumen. Auch eine Nervenkrankheit, die ihn 2017 für ein halbes Jahr außer Gefecht setzte, konnte ihn nicht vom Eis holen.Derzeit spielt der 26-Jährige beim schwedischen Top-Club Frölunda HC. "Ein riesiges Highlight war die WM-Teilnahme in Helsinki 2022 und der Sieg am Spengler Cup in der Saison 2023/2024 mit dem HC Davos", so Egli.Digitale Tools in Training und AlltagAls führender Marketing- und Werbepartner für Schweizer KMU ist localsearch Sponsor der Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) und verbindet den Spitzensport mit der digitalen Welt. local.ch ist mit über 500.000 KMU die grösste Schweizer Buchungsplattform und nicht nur online, sondern auch auf den Helmen der Nationalspieler präsent.Für Dominik Egli spielen digitale Anwendungen insbesondere im Trainingsumfeld eine Rolle. Beim Frölunda HC kommt das Analysetool "Datascouting" zum Einsatz, das sämtliche Testergebnisse erfasst. "Ausserdem bewerten wir nach jeder Partie unser eigenes Spiel in einer App - was lief gut, wo gibt es Verbesserungspotenzial", ergänzt er. Auf Social Media setzt Egli weniger auf Selbstvermarktung. Doch er ist häufig auf Instagram (https://www.instagram.com/dominikegli46/) und teilt dort persönliche Einblicke, meist in Form von Saisonrückblicken. Für seinen Alltag sind Online-Bookingtools unverzichtbar und sparen viel Zeit.Olympia 2026 und Heim-WM im VisierSportlich fokussiert sich der Verteidiger nun in der Nati auf die kommende Weltmeisterschaft. Langfristig blickt er weiter: "2026 wird ein bedeutendes Jahr für mich mit den Olympischen Spielen und der Heim-WM. Jeder Schweizer Hockeyspieler träumt davon, dabei zu sein - und ich werde alles daransetzen, mir diesen Traum zu erfüllen", sagt Egli. localsearch wünscht ihm und der ganzen Nati viel Erfolg auf diesem Weg.Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Über LocalcitiesLocalcities (https://info.localcities.ch/deinverein) bietet Vereinen die Möglichkeit, sich auf der grössten und modernsten Vereinsplattform der Schweiz zu präsentieren. Die Plattform überzeugt durch schweizweite Reichweite, effektive Online-Marketing-Massnahmen und kontinuierliche Weiterentwicklung - ohne zusätzlichen Aufwand für die Vereine.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6022278