Mainz (ots) -Absatzeinbruch, Streiks, drohende Werkschließungen: Ist das Autoland Deutschland am Ende? Am Tag der Arbeit fühlt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann dem deutschen Job-Motor den Puls. Die Doku "Am Puls mit Florian Neuhann: Die Autokrise - War's das mit dem Wohlstand?", die am Donnerstag, 1. Mai 2025, 19.20 Uhr im ZDF gesendet wird, ist bereits ab Mittwoch, 30. April 2025, 18.00 Uhr, im ZDF zu streamen.Die Krise der Automobilindustrie gefährdet den Wohlstand des ganzen Landes. Florian Neuhann spricht mit Lenkern und Vordenkern der Industrie - und mit Arbeiterinnen und Arbeitern, die um ihre Existenzen kämpfen. Und er reist nach China, um zu sehen, was auf den deutschen Markt zurollt. Unter welchen Bedingungen hat Deutschlands Autobranche, die einmal der Stolz des Landes war, überhaupt noch eine Zukunft? Und wie gehen die Menschen mit der Unsicherheit um, die aus der Autokrise resultiert?Bei VW in Zwickau und WolfsburgIn Zwickau trifft Florian Neuhann auf Stephanie, die seit 14 Jahren als Elektronikerin bei VW arbeitet. Sie will möglichst viele Kolleginnen und Kollegen für den Arbeitskampf mobilisieren: vor den Toren des "Zukunftswerks" Zwickau, dem ersten VW-Werk, in dem ausschließlich E-Autos gebaut werden. Die Belegschaft fragt sich: Wie lange sind ihre Jobs noch sicher?In Gifhorn bei Wolfsburg besucht Florian Neuhann Michael Sparacio, dessen Familie seit drei Generationen bei VW arbeitet. Sein Vater Giovanni kam 1962 aus Sizilien und stand 41 Jahre lang am Band. Nun sorgt sich Michael um seinen Sohn Robin, der ebenfalls bei Volkswagen arbeitet und gerade selbst Vater geworden ist. Jahrzehntelang galt ein Job in Wolfsburg als Versprechen auf Sicherheit und Wohlstand - sind diese Zeiten vorbei?Florian Neuhann spricht für den Film zudem mit amtierenden und ehemaligen Spitzen der deutschen und internationalen Autoindustrie. Denn nicht nur in Deutschland entscheidet sich die Zukunft der Branche: Neuhann reist nach Shanghai, wo chinesische Autobauer mit rasantem Tempo den europäischen Markt erobern wollen. Welche Strategien verfolgen sie - und kann Deutschland überhaupt noch mithalten?