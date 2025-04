London (ots/PRNewswire) -- BridgeWise erhält eine DIFC-Lizenz und nimmt offiziell den Betrieb in den VAE auf, was einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion darstellt.- Emirates NBD beteiligt sich an der Serie-A-Runde von BridgeWise und unterstreicht damit das starke regionale Vertrauen in KI-gestützte Investitionslösungen.- Ayush Khatri wird zum Regionalleiter für MENAT ernannt und soll vom Hauptsitz in Dubai aus die Geschäfte sowie das Wachstum leiten.BridgeWise (https://bridgewise.com/), eine globale KI-gestützte Investment-Intelligence-Plattform, gab ihren offiziellen Eintritt in den Nahen Osten bekannt, nachdem sie eine Betriebslizenz vom Dubai International Financial Centre (DIFC) erhalten hatte. Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von BridgeWise und stärkt die Präsenz in einem der dynamischsten Fintech-Ökosysteme der Welt.Gemeinsam mit der DIFC-Lizenz hat BridgeWise zudem eine strategische Investition von Emirates NBD, einem der führenden Finanzinstitute der Region, erhalten. Die Beteiligung von Emirates NBD an der Serie-A-Finanzierungsrunde von BridgeWise - neben Investoren wie der Schweizer und der brasilianischen Börse - signalisiert ein starkes regionales Vertrauen in die Mission des Unternehmens, das digitale Investieren mit erklärbarer KI neu zu gestalten.Im Zuge dieser regionalen Expansion hat BridgeWise Ayush Khatri zum Regionalleiter für den Nahen Osten, Nordafrika und die Türkei (MENAT) ernannt. Khatri, der in Dubai ansässig ist, bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Strategie sowie Marktentwicklung mit und wird die regionalen Aktivitäten, Partnerschaften und Wachstumsinitiativen des Unternehmens leiten.Das 2019 gegründete Unternehmen BridgeWise nutzt proprietäre generative KI und maschinelles Lernen, um erklärbare, aufsichtsrechtlich konforme Investitionseinblicke in 90 % der börsennotierten globalen Aktien sowie ETFs zu liefern - verfügbar in jeder Sprache, einschließlich Arabisch und Türkisch. Mehr als 50 institutionelle Partner weltweit, darunter Börsen, Banken, Maklerfirmen und Vermögensverwalter, vertrauen auf die Plattform."Da die VAE ihre Position als globales Fintech-Drehkreuz und als Ausgangspunkt für Finanzinnovationen festigen, ist BridgeWise ist stolz darauf, regionalen Anlegern intelligentere sowie transparentere Investitionseinblicke zu ermöglichen, die durch erklärbare KI in jeder Sprache unterstützt werden", sagte Ayush Khatri. "Mit unserer DIFC-Lizenz und der strategischen Unterstützung von Emirates NBD wollen wir mit Finanzinstituten in der gesamten Region zusammenarbeiten, um KI-gesteuerte Anlagelösungen der nächsten Generation anzubieten.""Emirates NBD freut sich, den Eintritt von BridgeWise in die Region zu unterstützen. Unsere Investition spiegelt unser Engagement wider, die Möglichkeiten der KI für schärfere Einblicke und schnellere Recherchen, die eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen, zu nutzen", sagte Neeraj Makin, Gruppenleiter für Strategie, Analytik und Risikokapital bei Emirates NBD.Tariq Chaudhary, Gruppenleiter der Vermögensverwaltung, fügte hinzu: "Diese Investition und Partnerschaft ermöglicht es uns, an der Spitze der Innovation zu bleiben sowie gleichzeitig unseren Einsatz zu verstärken, die Kundschaft mit intelligenteren Tools und besser informierter Finanzberatung zu unterstützen. Die KI-Plattform von BridgeWise bringt eine leistungsstarke neue Dimension der Anlegerintelligenz mit sich und wir sehen eine starke Ausrichtung auf die Zukunft der digitalen Finanz- und Vermögensverwaltung in den VAE."Die DIFC-Lizenz ermöglicht es BridgeWise, Banken, Vermögensverwaltern, institutionellen Anlegern und Handelsplattformen in der gesamten Region unter einem unterstützenden, erstklassigen regulatorischen Rahmen zu bedienen, der mit dem Ziel der VAE, ein globales Fintech-Powerhouse zu werden, im Einklang steht.BridgeWise ist bekannt für seine Vorzeige-Tools, darunter:- Bridget - der erste KI-gestützte Gesprächsassistent für den Kapitalmarkt- Equitywise - eine globale Aktien-Intelligenzmaschine, die personalisierte, mehrsprachige Einblicke bietet- Fundwise - ein Fondsanalyse-Tool, das einen tiefen Einblick in über 12 000 ETFs und Investmentfonds bietetDer Start in den Vereinigten Arabischen Emiraten folgt auf die Expansion von BridgeWise in Asien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika - es unterstützt damit die Mission des Unternehmens, sich in wachstumsstarken, innovationsgetriebenen Kapitalmärkten zu verankern.Informationen zu BridgeWiseBridgeWise ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerter Investment-Intelligenz, der die Art und Weise, wie Investoren sowie Institutionen auf finanzielle Erkenntnisse zugreifen und handeln, verändert. Durch fortschrittliche mehrsprachige Tools, Aktien- und Fondsanalysen sowie erklärende KI unterstützt BridgeWise über 50 institutionelle Kundinnen und Kunden sowie 25 Millionen Endnutzer in 15 Sprachen.Mit Niederlassungen in Singapur, London, Brasilien, Thailand, Japan, Israel, den USA und jetzt auch in Dubai arbeitet BridgeWise mit führenden globalen Institutionen wie der Japan Exchange Group, SIX Swiss Exchange, B3, eToro, Nasdaq, TASE, Rakuten, KBank und Interactive Brokers zusammen.Mehr zu BridgeWise können Sie hier finden (https://bridgewise.com/).