29.04.2025 / 11:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Funkwerk-Konzern kann Ziele im Geschäftsjahr 2024 leicht übertreffen

Umsatzwachstum um 14,2 % auf 178,4 Mio. Euro (Vorjahr: 156,3 Mio. Euro)

Hoher Auftragseingang durch große Rahmenverträge

Betriebsergebnis mit 23,5 Mio. EUR wie erwartet unter Vorjahr (Vorjahr: 26,8 Mio. Euro)

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen unveränderte Dividende von 0,75 Euro je Aktie vor

Prognose 2025: Umsatzplus auf 190 bis 200 Mio. Euro und Betriebsergebnis zwischen 20 und 25 Mio. Euro erwartet Kölleda, 29. April 2025 - Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, blickt auf ein ausgesprochen erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Trotz anhaltender gesamtwirtschaftlicher Herausforderungen konnte der Konzern seine selbst gesteckten Ziele nicht nur erfüllen, sondern leicht übertreffen und damit seine stabile Marktposition weiter festigen. Das Unternehmen profitierte von einem dynamischen Geschäftsumfeld, gezielten Akquisitionen und einer insgesamt robusten operativen Performance. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr infolge der positiven Geschäftsentwicklung um 14,2% auf 178,4 Mio. Euro (Vorjahr: 156,3 Mio. Euro) und lag damit über der Prognose von 168 bis 175 Mio. Euro. Konsolidierungseffekte trugen ebenfalls zum Zuwachs bei: Seit dem 1. März 2024 ist die Elektrotechnik und Elektronik Oltmann GmbH - spezialisiert auf LED-Anzeigegeräte für den Eisenbahn-Regionalverkehr und den ÖPNV - Bestandteil des Funkwerk-Konzerns. Bereits seit dem 1. Juni 2023 gehört zudem die polnische Radionika Sp.z o.o. zum Konsolidierungskreis, sie war im Vorjahreswert nur anteilig enthalten. Der Auftragseingang erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr signifikant von 177,0 Mio. Euro auf 280,9 Mio. Euro. Neben der erweiterten Konsolidierung war der starke Zuwachs vor allem auf mehrere große Rahmenverträge zurückzuführen, die in den kommenden zwei Jahren umsatzwirksam werden sollen. Der Auftragsbestand zum Jahresende 2024 belief sich entsprechend auf 278,2 Mio. Euro (31.12.2023: 173,3 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis lag mit 23,5 Mio. Euro innerhalb der prognostizierten Spanne von 20 bis 23 Mio. Euro, wenngleich es den Vorjahreswert von 26,8 Mio. Euro wie geplant nicht erreichte. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf einen veränderten Produktmix zurückzuführen, da das Umsatzwachstum überwiegend aus margenschwächeren Geschäftsbereichen resultierte. Zudem belasteten Sonderaufwendungen im Zuge der Neuausrichtung des Geschäftsbereichs Sicherheitslösungen das Ergebnis. Der Konzernjahresüberschuss verringerte sich entsprechend von 17,9 Mio. Euro im Vorjahr auf 15,3 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der ordentlichen Hauptversammlung am 8. Juli 2025 eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme von rund 6,0 Mio. Euro - vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung. Die Finanz- und Vermögenslage der Funkwerk AG blieb 2024 durchweg stabil. Die Eigenkapitalquote lag wie im Vorjahr bei 57,8%, der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich von 40,7 Mio. Euro auf 48,9 Mio. Euro. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf 20,6 Mio. Euro (Vorjahr: 15,6 Mio. Euro) und bildet damit eine solide Grundlage für weiteres Wachstum. Trotz eines zunehmend herausfordernden wirtschaftlichen und geopolitischen Umfelds blickt der Funkwerk-Konzern optimistisch in die Zukunft. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg auf 190 bis 200 Mio. Euro sowie ein Betriebsergebnis in der Bandbreite von 20 bis 25 Mio. Euro. Die langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie, gestützt durch ein starkes Auftragspolster und eine gesunde finanzielle Basis untermauern diese positive Perspektive. Der vollständige Konzernjahresabschluss 2024 des Funkwerk-Konzerns wird am 29. April 2025 veröffentlicht. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

Redaktionsbüro tik GmbH, Claudia Wieland, Tel.: 0911 98817071, info@tik-online.de



