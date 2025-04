Bonn (ots) -Saures Aufstoßen und Brennen im Hals, Magendruck und Völlegefühl sind die typischen Beschwerden bei Sodbrennen. Sie treten bei 20 bis 25 Prozent der Deutschen regelmäßig auf und beeinträchtigen ihren Alltag. Ein einfaches und natürliches Mittel, um Sodbrennen zu lindern, hat sich in einer deutschen Studie als wirksam erwiesen: hydrogencarbonatreiches Heilwasser. Schon nach zwei Wochen, in denen die Teilnehmenden der Studie täglich 1,5 Liter des hydrogencarbonatreichen Wassers getrunken hatten, hatten sie deutlich seltener Sodbrennen und zudem mildere Symptome. Dadurch stieg auch ihre Lebensqualität merklich.Hydrogencarbonat wirkt basisch, bindet also Säuren und dient im Körper generell als natürlicher Säurepuffer. Für Menschen mit Sodbrennen empfiehlt es sich, basische Heilwässer mit einem Gehalt ab etwa 1.300 mg Hydrogencarbonat pro Liter bei Bedarf oder täglich zu trinken. Diese können anstelle anderer Getränke oder zusätzlich getrunken werden. Passende Heilwässer können auf der Website www.heilwasser.com unter dem Button "Heilwasser finden" mit Klick auf "Hydrogencarbonat" herausgefiltert werden.Acht Tipps gegen Sodbrennen1. Täglich 1,5 bis zwei Liter trinken, am besten ein Heilwasser2. ab etwa 1.300 mg Hydrogencarbonat pro Liter.3. Mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich nehmen.4. In Ruhe essen, gründlich kauen und nicht über die Sättigungsgrenze hinaus essen.5. Nicht zu spät vor dem Schlafengehen essen.6. Fettreiche Speisen, Süßes, Gebratenes und stark Gewürztes nur in Maßen genießen.7. Alkohol und Zigaretten möglichst reduzieren.8. Übergewicht abbauen.9. Für ausreichend Entspannung sorgenPressekontakt:Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.c/o Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78527/6022288