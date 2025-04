Mit einem Kursplus von ca. +4% ist die Rheinmetall-Aktie am Dienstagmorgen wie so oft der Spitzenreiter unter den DAX-Werten und klettert wieder über die Marke von 1.400 €. Sind die Zahlen des deutschen Rüstungskonzerns so gut an der Börse angekommen? Und wie hoch kann die Rheinmetall-Aktie noch steigen? Eine bärenstarke Entwicklung Die Erwartungen an Rheinmetall sind inzwischen immens hoch, aber der Rüstungskonzern lieferte zum Wochenauftakt vorläufige ...

