NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,80 Euro belassen. Diese seien gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Nettogewinn der Fluggesellschaft liege unter der Markterwartung. Das Sommergeschäft sei hingegen stark und Rückenwind verliehen die Treibstoffkosten./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 01:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 01:54 / ET

DE0008232125