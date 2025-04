NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51,90 Euro belassen. Zwar habe die Fondstochter der Deutschen Bank die Erwartungen übertroffen, doch sei die "Qualität gering", schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie vor allem auf den höher als erwarteten bereinigten Gewinn vor Steuern, der von der Steigerung der Performance-Gebühren und sonstigen Erträgen profitiert habe. Zudem hätten die bereinigten Kosten recht deutlich über der Konsensschätzung gelegen, und statt Nettomittelzuflüssen im Bereich Alternatives seien Abflüsse gemeldet worden./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 07:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 07:46 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DWS1007