Itzehoe (ots) -Heute so, am nächsten Tag schon wieder anders. Die Politik des US-Präsidenten Donald Trump erlebt Jörg Wiechmann ebenso wie viele andere Menschen. Für Anleger hat der Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC) einen klaren Tipp parat: "Ruhig bleiben!"Trumps Wiederwahl hatte die Börse noch mit starken Kursgewinnen honoriert in der Hoffnung auf Bürokratie-Abbau und Wirtschaftswachstum. "Anleger, die ihr Depot nicht so stark wie möglich in US-Aktien umschichteten, schienen die Welt nicht verstanden zu haben", so Wiechmann. Doch seit Trumps Amtsübernahme sei die Welt eine andere vom Rückzug der USA aus internationalen Institutionen bis zur vermeintlichen Verbrüderung mit Putin. Richtig chaotisch aber wurde es erst mit dem "Liberation Day" am 2. April und der wilden Zollpolitik des US-Präsidenten: 10 Prozent Zoll für alle, 25 Prozent für die EU, für China erst 54, dann 125 und letztlich 145 Prozent. Alles innerhalb weniger Tage und auf alle Güter, dann doch wieder erst in 90 Tagen und nicht auf alle Güter. Oder doch noch eine Einigung?"Wer da nicht mitkommt, muss sich keine Sorgen machen", sagt der IAC-Experte. "Die Börse auch nicht." Die Kurse hätten sich ähnlich chaotisch verhalten: erst der Absturz, dann die Erholung, zumindest teilweise. Doch gerade bei US-Aktien bestehe weiter ein großes Minus, besonders stark betroffen seien die großen Technologie-Unternehmen oder auch Tesla.Dennoch sollten sich Anleger von der sprunghaften Veränderung der Nachrichtenlage nicht zu plötzlichen Impulshandlungen verleiten lassen, betont Wiechmann. Jede Krise fühle sich so an, als sei sie die bisher schlimmste und anders als alles bisher Erlebte. Doch die Geschichte sei eine Aneinanderreihung von Krisen - "Menschheit, Wirtschaft und Börse haben sie alle überlebt", sagt der IAC-Geschäftsführer. Auch wenn Trump einiges verändere, gelte das für eines nicht: Unternehmen passten sich mittelfristig an neue Bedingungen an, daher werde die Börse auch in Zukunft allen Krisen zum Trotz langfristig weiter steigen. Daran wolle Trump auch gar nichts ändern - ganz im Gegenteil.