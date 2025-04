Mainz (ots) -Mit den ersten frühlingshaften Temperaturen kehrt der "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag, 4. Mai 2025, um 12.00 Uhr, zurück auf den Bildschirm und hat in diesem Jahr Anlass zum Feiern: Andrea Kiewel begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits in der 25. Saison der großen Open-Air-Show durch den Fernsehsommer. Bis Ende September präsentiert die Moderatorin auf dem Mainzer Lerchenberg an zwanzig Sonntagen ein abwechslungsreiches Liveshow-Spektakel mit vielen prominenten Gästen, mit Musik und Tanz, mit Artistik und Comedy, mit Tipps und Servicethemen, mit spannenden Spielen und außergewöhnlichen Rekorden.Gute Unterhaltung verspricht die Auftaktfolge, wenn Kiwi dort unter anderen den sogenannten "Star Wars Day" zusammen mit Mallorca-Star Lorenz Büffel zelebriert, Thomas Anders "40 Jahre Modern Talking" feiert und die Showgruppe Angels inc die Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Illusionen verblüfft. Neben einer atemberaubenden Slackline-Freestyle-Aktion in 15 Metern Höhe und einem Ninja-Warrior-Rekord dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauern auch auf Comedian Kaya Yanar, die Fernsehgarten-Kochlegende Armin Roßmeier und natürlich auf viele weitere Musikacts wie Giovanni Zarrella, Marcus & Martinus, Ross Antony, Loona und Iggi Kelly freuen.Musik und Actionspiele verbindet der "Hit-Marathon" am 11. Mai, zu dem unter anderen Wayne Carpendale, Lucy Diakovska, Rednex, Mark Keller sowie Eloy de Jong erwartet werden. Zum 60-jährigen Jubiläum ihres Songs "Mit 17 hat man noch Träume" stellt Schlagerlegende Peggy March zusammen mit Oli.P eine brandneue Version dieses Evergreens vor, das Trio Starbugs Comedy zeigt seine außergewöhnliche Mischung aus Artistik und Komik und Mamma Culinaria sorgt für köstliche Pasta zum Muttertag. Anlässlich des Eurovision Song Contest, der in diesem Jahr in Basel ausgerichtet wird, dreht sich am 18. Mai in der dritten Ausgabe des "Fernsehgartens" alles um die Schweiz - von kulinarischen Köstlichkeiten über sportliche Aktivitäten bis zu den sprachlichen Eigenarten der Eidgenossen. Die Vielfältigkeit der Schweizer Musikszene darf selbstverständlich nicht fehlen und wird von den musikalischen Gästen Luca Hänni, Francine Jordi, Remo Forrer, Pegasus, Veronica Fusaro und Linda Fäh repräsentiert.Am 15. Juni feiert Andrea Kiewel unter dem Motto "Kiwis 25. Jubiläum" ihre 25. Saison als Moderatorin des "ZDF-Fernsehgartens". Als weitere Mottos sind im Verlauf dieser Fernsehgartensaison außerdem "SchlagerDARTen", "Vintage Flohmarkt", "Blütenzauber", "Miami Vibes ", "Ice Ice Baby" und "Girl Power" geplant. Natürlich gibt es auch wieder zahlreiche Folgen mit musikalischen Schwerpunkten wie beispielsweise "Discofox", "Mallorca Party ", "Rock im Garten" und "Schlagerparty ". Und schon traditionsgemäß feiert der "Fernsehgarten" zum Saisonausklang am 28. September 2025 das große "Oktoberfest".KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 0152 - 34601010.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehgarten) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie eine Pressemappe (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/zdf-fernsehgarten) zum "ZDF-Fernsehgarten"- ZDF-Streaming: "ZDF-Fernsehgarten" (https://www.zdf.de/shows/zdf-fernsehgarten-104)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6022362