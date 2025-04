Oldenburg/Brüssel (ots) -Das Energieunternehmen Bnewable startet im Mai 2025 seinen Geschäftsbetrieb in Deutschland - mit einem klaren Ziel: die deutsche Industrie mit intelligentem Energiemanagement und innovativen Batteriespeichern fit für die Energiewende zu machen. Die Leitung des neugegründeten Unternehmens übernehmen Fabian Knoch und Max Kronberg, zwei Energiewende-Pioniere und -enthusiasten, die in den letzten Jahren maßgeblich an der Entwicklung zukunftsfähiger Energiesysteme für Industrie- und Gewerbekunden beteiligt waren.Die Gründung von Bnewable Deutschland ist das Resultat einer langjährigen Überzeugung. Der promovierte Physiker Fabian Knoch und der promovierte Mathematiker Max Kronberg haben über sieben Jahre in der Entwicklung und Umsetzung innovativer Energiesysteme für Industrie und Gewerbe gearbeitet. Ihr Fazit: Deutschland braucht mehr unternehmerische Lösungen, die das Stromsystem von morgen bereits heute entlasten.Knoch und Kronberg waren zuvor bei der be.storaged GmbH, einem Corporate Venture der EWE AG, tätig. In ihrer bisherigen Arbeit haben sie tiefgreifende Einblicke in die Herausforderungen der deutschen Industrie beim Umbau des Energiesystems gewonnen - und eine klare Marktlücke identifiziert: "Viele Unternehmen stehen unter Druck, ihre Energieversorgung nachhaltiger, günstiger und flexibler zu gestalten - doch es fehlen praxistaugliche, wirtschaftliche Lösungen", sagt Knoch. Auf der Suche nach Mitstreitern für die Umsetzung ihrer Ideen entstand der Kontakt zu dem belgischen Speicherpionier Bnewable. Mit Bnewable Deutschland möchten die beiden Energieexperten jetzt gemeinsam mit dem starken Partner innovative Speicherlösungen für Unternehmen anbieten und gleichzeitig die Energiewende in Deutschland voranbringen."Die Energiewende gelingt nur mit Flexibilität auf der Verbraucherseite. Genau hier setzen wir mit Bnewable Deutschland an - mit Technologien, die bereits in Belgien erfolgreich im Einsatz sind, und die wir jetzt auf die spezifischen Bedürfnisse hiesiger Unternehmen übertragen", so Kronberg.Batterien und Algorithmen für die Energiewende - maßgeschneidert für Industrie und GewerbeBnewable verfolgt einen für Deutschland neuen Ansatz und verbindet leistungsfähige Batteriesysteme auf dem Firmengelände sowie intelligente Steuerung über die eigens entwickelte Plattform Voltana mit einem innovativen Finanzierungsmodell zu einer vollständig integrierten Lösung. Damit können Unternehmen nicht nur erneuerbare Energie effizient nutzen, sondern auch gezielt Kosten senken, Netzentgelte vermeiden und zusätzliche Erlöse aus dem Strommarkt und Netzdienstleistungen generieren - ohne eigenes Investitionsrisiko."Wir kombinieren technologische Exzellenz mit fundiertem Marktverständnis. Unser Ziel ist es, ein neues Niveau an Energie-Flexibilität in der Industrie zu etablieren - wirtschaftlich attraktiv, technisch verlässlich und nachhaltig", sagt Kronberg.Deutschland als Schlüsselland der europäischen EnergiewendeBnewable ist seit 2022 auf dem belgischen Markt erfolgreich mit Batteriespeicherlösungen für große gewerbliche und industrielle Kunden. Ende 2024 sammelte das Scale-up 40 Millionen Euro Wachstumskapital ein, um seine Expansion voranzutreiben. Für Bnewable ist Deutschland der erste Schritt in die internationale Expansion. Die Parallelen zwischen dem belgischen und dem deutschen Energiemarkt - eine starke Industrie, ein wachsender Anteil volatiler erneuerbarer Energie, steigende Strompreise - machen den deutschen Markt zu einem strategischen Ziel."Unsere Lösungen liefern genau das, was die Industrie jetzt braucht: Stabilität, Planungssicherheit und Unabhängigkeit vom Strommarkt", erläutert Kristof Vereenooghe, Mitgründer von Bnewable. "Wir freuen uns, mit Fabian und Max zwei Gleichgesinnte an Bord zu haben, die den deutschen Markt verstehen und mit ihrer Erfahrung und ihrer Vision perfekt zu uns passen."Über BnewableBnewable wurde 2022 von den Energie-Tech-Entrepreneuren Christophe Degrez (ehemals CEO von Eneco Belgien) und Kristof Vereenooghe gegründet. Das Unternehmen entwickelt dezentrale Batteriespeicherlösungen für Industrie- und Gewerbekunden und betreibt über die Plattform Voltana ein virtuelles Kraftwerk mit dem Ziel, in Belgien bis 2030 eine Gigawattstunde flexible Kapazität bereitzustellen. 2024 sammelte Bnewable 40 Millionen Euro Wachstumskapital ein, um seine Expansion voranzutreiben.Bnewable Deutschland startet mit einem Büro in Oldenburg und einem sechsköpfigen Team aus Experten für algorithmischen Energiehandel, Projektentwicklung und Forschung. Das Team soll bis Jahresende weiterwachsen.Weitere Informationen: https://bnewable.dePressekontakt:Anne Weber-PloemacherWeber Projektanne@weberprojekt.de+49 171 69 82 439Original-Content von: Bnewable GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179445/6022352