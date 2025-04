Berlin (ots) -Stichpunkt Spargel: Am 5. Mai steht das liebste Frühlingsgemüse der Deutschen im Rampenlicht. Es werden jedoch nicht nur die rund 110.000 Tonnen*, die 2024 in Deutschland geerntet wurden gefeiert, sondern auch die regionalen Produzenten, die für Spitzenqualität und Nachhaltigkeit stehen. Der TAG DES DEUTSCHEN SPARGELS ist eine Hommage an eine kulinarische Ikone, die Generationen verbindet, Landschaften prägt und in der kurzen Erntezeit zum Hauptakteur auf Tellern und Wochenmärkten avanciert. Kaum ein anderes Lebensmittel vereint landwirtschaftliche Tradition, regionale Identität und saisonale Vorfreude auf so feine Weise - Spargel ist eben mehr als nur Beilage, er ist ein kulturelles Ereignis.(*Quelle: AMI, Statistisches Bundesamt)Spargel ist spitze!In Deutschland ist das ein offenes Geheimnis. Denn da wurden allein im letzten Jahr rund 100.000 Tonnen frischer Spargel verbraucht. Pro Kopf verspeiste jeder Bundesbürger rund 1,2 Kilo*. Besonders hoch in der Verbrauchergunst stehen die hierzulande angebauten Stangen, was man auch an der Anbaufläche sieht. Mit knapp 20.000 Hektar* nimmt kein Gemüse eine größere Anbaufläche im Ertrag ein. Und 110.000 Tonnen* machen Deutschland zum größten, europäischen Spargel-Erzeuger, und zwar mit riesigem Abstand vor dem zweitplatzierten Spanien, das nur etwa halb so viel anbaut. Nicht zuletzt deshalb stammen auch rund 85 Prozent* des in Deutschland verzehrten Spargels von hier. Und das hat weit mehr als nur Frischevorteile. Der Kauf von heimischem Spargel sichert nicht nur die Selbstversorgung im eigenen Land, sondern ist auch nachhaltig, fair und spart mit seinen kurzen Transportwegen eine Menge CO2. Grund genug dem Local Hero zum dritten Mal in Folge ein besonderes Fest zu bereiten.(*Quelle: AMI, Stat. Bundesamt, Destatis)TAG DES DEUTSCHEN SPARGELSZu Ehren des in Deutschland angebauten Spargels haben die deutschen Spargelerzeuger auch in diesem Jahr rund um den 5. Mai wieder jede Menge Aktionen geplant - mitten in der Saison und aufmerksamkeitsstark mit individuellen Aktionen im Handel, auf Märkten und im Hofverkauf. Mit etwas Glück erhält ein Kunde an diesem Tag vielleicht sogar ein paar Stangen Spargel gratis oder auch eine der frechen Postkarten, die mit flotten Sprüchen wie "Einsame Spitze", "Spitzenqualität gibt es bei und von der Stange" oder "Lieber unseren Local Hero als einen Globalplayer" über die Qualitäten und Vorzüge von deutschem Spargel informieren.Ein Feiertag, nicht von der StangeDer TAG DES DEUTSCHEN SPARGELS ist zwar ein Festtag für das erste und beliebteste Gemüse des Jahres, aber er will auch dazu anregen, sich Gedanken zu machen - über Kaufentscheidungen, den Weltmarkt und die Ökobilanz. Deshalb hinterfragt die flankierende Kampagne der Spargel-Verbände auch Gewohntes und stellt Offensichtliches in den Fokus: Zum Beispiel die Frage, wie es möglich sein kann, dass importierter "Reise"spargel von den Supermarktketten billiger angeboten wird als deutscher, wo er doch so erhebliche "Reisekosten" im Gepäck hat. Damitverschiebt sie den Fokus vom rein saisonalen Genuss auf Themen wie regionale Landwirtschaft, nachhaltige Anbauweisen und gelebte Esskultur. Denn Spargel ist längst mehr als ein Frühlingsgemüse - er ist ein Wirtschaftsfaktor, ein Symbol regionaler Identität und ein verbindendes Element zwischen Erzeugern, Handel und Verbrauchern."Spargel ist viel mehr als ein saisonales Highlight - er ist ein Kulturgut", fasst Thorsten Flick, Geschäftsführer des Netzwerks der Spargel- und Beerenverbände e.V. zusammen. "Mit dem Tag des deutschen Spargels wollen wir die Arbeit der Betriebe würdigen, den Genuss feiern und das Bewusstsein für regionale Lebensmittel stärken."Tipps für Einkauf, Lagerung und ZubereitungGuter Spargel ist kein Mysterium: Frischware erkennt man an saftigen Schnittstellen, festen Köpfen und eben dem berühmten Quietsch-Test. Zuhause am besten in ein feuchtes Küchentuch wickeln und im Gemüsefach lagern - so bleibt er zwei bis drei Tage frisch. Grüner Spargel ist pflegeleichter und darf sogar roh und ungeschält genossen werden. Weißer hingegen mag's heiß, aber nicht zu lange: Je nach Dicke reichen 12-18 Minuten im siedenden Wasser.Kreativ durch die SaisonOb klassisch mit Sauce Hollandaise oder modern als Ofenspargel mit Erdbeer-Salsa - die Möglichkeiten sind vielfältig. Unbedingt probieren sollte man auch mal eine Spargeltortilla mit grünem Spargel oder gegrillten Zander auf Ofenspargel mit Minz-Gremolata. Für Grillfans eignet sich grüner Spargel mit Bacon besonders gut. Und das Beste: Aus den Schalen lässt sich eine köstliche Suppe zaubern - nachhaltig und lecker zugleich.Rezeptidee: Kartoffel-Spargel-Tortilla mit Kräuter-Zitronen-Quark (https://deutschlandspargel.de/kartoffel-spargel-tortilla-mit-kraeuter-zitronen-quark/)