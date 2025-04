VICTORIA, Seychellen, April 29, 2025, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat seine innovative Kampagne "Your Team, Your Skin: LALIGA on Bitget" gestartet, die den Nervenkitzel des Fußballs mit der Spannung des Krypto-Tradings verbindet. Mit dem Produktupdate können Nutzer ihre Bitget-App mit dem Logo ihres Lieblingsvereins aus der LALIGA ausstatten und in den Wettbewerb um Prämien treten. Dies beweist, dass in der Welt der Kryptowährungen ebenso wie im Fußball Leidenschaft und Strategie Hand in Hand gehen.

Bitget, bekannt dafür, die Grenzen der Nutzerinteraktion zu erweitern, hat sein Angebot durch die Integration der ikonischen Teamdesigns der LALIGA in seine App-Oberfläche weiter verbessert. Mit diesem neuen Trading-Kit können Trader nun den Stolz auf ihr Team digital zur Schau stellen. Unabhängig davon, ob Sie ein begeisterter FC Barcelona-Fan sind oder Real Madrid unterstützen, können Sie jetzt das Logo Ihres Teams in Ihrer Bitget-App anzeigen.

"Wir bieten Krypto-Enthusiasten eine neue Möglichkeit, ihren Teamgeist beim Trading zu zeigen", so Gracy Chen, Chief Executive Officer bei Bitget. "Stellen Sie sich das als ultimativen Crossover vor - Ihre Trading-App wird so individuell wie die Fußballaufstellung Ihrer Träume. Diese Kampagne ist eine Kombi aus Engagement, Personalisierung und Spaß. Ganz gleich, ob Sie wegen des Tradings oder wegen der Trophäen hier sind, es ist für jeden Fan etwas dabei."

Dies ist nicht nur eine kosmetische Verbesserung, sondern eine umfassende Weiterentwicklung. Benutzer sammeln Punkte, indem sie spielerische Aufgaben für ihr ausgewähltes Team erfüllen. Wöchentliche Ranglisten zeigen die besten Teilnehmer an. Je mehr Sie traden, desto höher steigt Ihr Team auf. Und genau wie im Fußball zählt jeder Punkt.

Der Einstieg ist einfach und dennoch spannend. Zunächst können Fans ihr Bitget-Trading-Erlebnis personalisieren, indem sie die ikonischen Wappen ihrer Lieblingsmannschaft aus der LALIGA auswählen und so die App-Oberfläche in eine digitale Hommage an ihre Fußballleidenschaft verwandeln. Dann beginnt der eigentliche Wettbewerb: Die Nutzer sammeln Punkte für ihre ausgewählte Mannschaft, indem sie Trading-Herausforderungen meistern und sich auf der Plattform engagieren, wodurch eine spannende Verbindung zwischen Krypto-Aktivitäten und Teamstolz entsteht. Jede Woche steigt der Einsatz, wenn aktualisierte Ranglisten zeigen, welche Fans einen Verein dominieren. Dabei werden Trading-Fähigkeiten mit unerschütterlicher Fanliebe auf eine noch nie dagewesene Weise kombiniert.

Der Ruf der LALIGA für Innovation und globale Attraktivität passt perfekt zur Mission von Bitget, den Krypto-Handel interaktiver und spannender zu gestalten. Durch die Verbindung von Sportbegeisterung und Finanzmärkten definiert Bitget die Interaktion der Nutzer mit ihren Trading-Plattformen neu und beweist, dass Kryptowährungen nicht nur aus Charts und Zahlen bestehen müssen. Manchmal geht es auch um das Recht, sich zu rühmen.

Die "Your Team, Your Skin"-Kampagne ist jetzt live in der Bitget-App. Laden Sie die App herunter, passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an und sammeln Sie noch heute Punkte. Wer hat behauptet, dass Krypto-Trading nicht ein wenig fútbol-Flair haben kann?

